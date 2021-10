Vợ chồng nghèo tuyệt vọng nhìn những đứa con quằn quại trong căn bệnh hiểm

Gia đình 3 anh em đều mang bệnh nan y

Một ngày giữa tháng 10, theo chân cán bộ Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), tôi có dịp đến với thôn 1 Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc. Ở làng chài nằm giữa dòng sông Gianh này, có một gia đình nghèo với hoàn cảnh hết sức bi đát mà khi nhắc đến, người dân nơi đây ai cũng phải chạnh lòng, xót xa.

Đó là gia cảnh đầy bĩ cực của vợ chồng anh Nguyễn Anh (SN 1970) và chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1972). Cũng như bao người dân vùng quê nghèo Cồn Sẻ, gia đình chị Luyến sống bằng nghề đan lưới, vất vả bao năm cũng chẳng thể khấm khá lên được.

Vợ chồng chị Luyến có với nhau tất cả 6 người con, 3 gái, 3 trai, thế nhưng nghiệt ngã thay, cả 3 đứa con trai là cháu Nguyễn Xuân Hài (SN 2007), Nguyễn Minh Hà (SN 2008) và Nguyễn Hải Đông (SN 2010) đều mang trong mình căn bệnh máu khó đông, thiếu máu bẩm sinh. Đứa em út Hải Đông sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh về máu cũng đã mất, để lại một nỗi đau lớn và lo lắng tột cùng cho đôi vợ chồng nghèo.

"Vợ chồng tui có 3 đứa con trai đều bị bệnh máu, một đứa mất 6 năm rồi. Các cháu cứ bị chảy máu ở miệng, lúc bị thương là máu chảy mãi không dừng, nguy hiểm luôn chực chờ. Từ nhỏ đến giờ, các con đều phải đi truyền máu thường xuyên, trước đây thì tháng một lần, nhưng giờ thì 15 ngày là phải vào viện rồi", người cha buồn bã nói về bệnh tình của những đứa con.

Hai anh em Hài và Hà, năm nay cũng đã lên lớp 8, lớp 9 thế nhưng vì bệnh tật, cơ thể các em đều nhỏ thó với cân nặng chỉ hơn 20 kg. Với bạn bè cùng trang lứa hàng ngày vẫn háo hức với trái bóng, chạy nhảy, nô đùa dọc đường làng. Nhưng với anh em Hài đó chỉ là ước mơ, cuộc sống của 2 đứa trẻ tội nghiệp từ lúc sinh ra luôn phải gắn liền với bệnh viện, với những mũi kim truyền máu và cả những sự buồn tủi khi nép mình bên khung cửa, nhìn theo đám bạn vui đùa.

"Anh em cháu thích đá bóng lắm nhưng vì bị bệnh nên mẹ dặn không được chơi, cháu sợ đi bệnh viện lắm và sợ cả kim tiêm nữa. Cháu chỉ mong các bác sĩ chữa lành cho cháu, để anh em cháu được vui chơi như các bạn. Khi lành bệnh rồi thì cháu cũng sẽ không phải nghỉ học để đến bệnh viện như đợt trước nữa", Hài nói trong buồn tủi.

"Xin ông trời đừng cướp thêm của tui đứa con nào nữa"

Từ ngày đứa con út mất đi vì bệnh máu khó đông, người mẹ nghèo luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu, chỉ sợ một ngày, căn bệnh về máu lại tiếp tục cướp đi những đứa con của mình. Cũng không biết bao nhiêu lần, chị Luyến đau đến quặn thắt lòng khi chứng kiến con bị thương, máu chảy không ngừng, chị đã phải ôm con đi cấp cứu trong hoảng hốt.

Chị Luyến thừa biết, căn bệnh của 2 đứa con phải điều trị lâu dài và phải sống cùng với căn bệnh suốt cả cuộc đời, chị càng hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, khó có thể đưa con đến viện này, trung tâm nọ để chạy chữa tốt hơn.

Thế nhưng là một người mẹ, chị Luyến vẫn luôn hy vọng và cố gắng hết sức vì con. Mỗi ngày, đôi vợ chồng nghèo vẫn miệt mài thức khuya, dậy sớm, thậm chí làm xuyên đêm chỉ mong có tích góp cho những lần đi truyền máu của con.

"Mỗi lần con nó cứ hỏi lúc nào con hết bệnh, tui lại nghẹn đi, chỉ biết động viên con ngoan ngoãn, rồi các bác sĩ chữa lành cho con để các cháu đỡ sợ. Vợ chồng tui giờ cũng chỉ biết cố gắng mỗi ngày, tích góp tiền để cho con truyền máu. Mong sao bệnh tình các cháu giảm bớt, chỉ xin ông trời đừng cướp thêm của vợ chồng tui đứa con nào nữa, các con có mệnh hệ gì chắc tui cũng không sống nổi", chị Luyến bật khóc nức nở.

Nói về hoàn cảnh của hai đứa trẻ Nguyễn Xuân Hài và Nguyễn Minh Hà, bà Trần Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn cũng cho biết, với bệnh tình của 2 cháu hiện thì sẽ phải sống cùng với bệnh tật suốt đời, điều này đòi hỏi một nguồn kinh phí rất lớn từ gia đình, trong khi đó cuộc sống hiện tại của bố mẹ 2 cháu lại hết sức vất vả.

Được biết mỗi tháng, Hài và Hà phải đến bệnh 2 lần để truyền máu, bên cạnh chi phí hàng triệu đồng mỗi lần thì còn phải phụ thuộc vào nguồn máu từ bệnh viện, đây cũng là nỗi lo lớn đối với bố mẹ 2 em.

Rời căn nhà nhỏ của gia đình Hài và Hà, lòng tôi nặng trĩu, phía sau, ánh mắt của 2 đứa trẻ vẫn dõi theo. Hơn bao giờ hết, các em đang cần lắm những sự giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí, từ những tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như nước ngoài.

Chỉ mong sao các em có thêm điều kiện để tiếp tục đấu tranh với bệnh tật, thắp sáng lên niềm hy vọng nhỏ nhoi trong hành trình chạy chữa, để những tâm hồn nhỏ bé đó tiếp tục được học tập, được sống trong niềm thương của cuộc đời.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số :

Chị Nguyễn Thị Luyến

Địa chỉ: Thôn 1 Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0868.654.401

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269