Bố ơi, mắt của con đâu rồi?

Run run cầm 2 triệu tiền bán chuối, Vúi lại ẵm con trai bắt xe đi Hà Nội bởi đã đến lịch hẹn truyền hóa chất của con. Phát hiện ung thư võng mạc, bé Giang đã phẫu thuật khoét một bên mắt và đang điều trị để cố giữ con mắt còn lại.

Đó là câu chuyện của cậu bé dân tộc Giấy, Vàng Đức Giang ở bản Nà Cúng, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lâu Châu mà chúng tôi đã biết được qua các bố mẹ cùng có con đang điều trị căn bệnh ung thư võng mạc tại Bệnh viện Mắt TW.

Đến thăm con tại một phòng trọ nhỏ chật hẹp gần bệnh viện, Giang dường như có chút sợ sệt nên cứ nép chặt vào lòng bố. Không thể nói được tiếng Kinh nhưng con nghe là hiểu nên khi tôi hỏi: "Con thích Hà Nội không?" Giang khẽ ngước đôi mắt lên nhìn rồi gật đầu ngoan ngoãn.

Khẽ vỗ về con, Vàng Văn Vúi thật thà kể: "Ở trên quê chỉ có núi đồi, xuống Hà Nội thấy có đông người và nhiều xe lắm nên con thích. Nhưng con cứ bắt đền bố vì sao giờ chỉ còn nhìn được một mắt…"

Nói rồi giọng Vúi trùng xuống, khiến chúng tôi cũng nghẹn lại. Sau những dấu hiệu bất thường khi thấy đôi mắt của con có ánh sáng lên như mắt mèo dưới ánh điện, em cho con đi khám thì nhận được tin con bị ung thư võng mạc nên phải vào điều trị ngay. Là người sống ở vùng cao, ít tiếp cận với các thông tin bệnh nên Vúi hoàn toàn không hề hay biết con phải bỏ nhãn cầu một bên mắt vì tế bào ung thư đã xâm lấn nặng.

Ngày con phẫu thuật, dù đã được bác sĩ giải thích tận tình nhưng em vẫn không khỏi bàng hoàng. Sự sợ hãi hằn in trên gương mặt và đôi mắt hoe đỏ của người bố trẻ dường như vẫn chưa hề mất đi.

Là người trực tiếp điều trị cho bé Giang, Bác sĩ Phạm Thị Minh Châu - Phó khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt TW có cuộc trao đổi: "Khi con đến với chúng tôi là được phát hiện bị u nguyên bào võng mạc xâm lấn vào dây thần kinh thị giác nối với não, nên không thể để lâu vì tế bào vào não sẽ gây nguy hiểm, thậm chí gây tử vong.

Vì thế chúng tôi buộc phải tách bỏ nhãn cầu rồi dùng hóa chất để giảm di căn vào não. Sau khi hóa chất xong thì sẽ quay lại đặt mắt giả và tiếp tục theo dõi mắt bên kia vì hoàn toàn có nguy cơ khối u sẽ sang mắt bên kia. Hiện tại chúng tôi vẫn đang theo dõi rất sát xao tình trạng mắt của con".

Hiện tại, Vúi đang cho con truyền hóa chất. Những ngày ôm con ở phòng trọ, là đàn ông nhưng Vúi không cầm lòng được khi con quấy khóc, bắt đền đòi "mắt". Con trai hơn 4 tuổi chưa hiểu "ung thư" là gì, chưa hiểu mình buộc phải phẫu thuật mắt nên không nhìn thấy là con đòi mắt của mình. Nghe tiếng con khóc, thương và tội lắm… cậu bé dân tộc Giấy đang quen với việc được nhìn thấy bao la là rừng núi trên quê mình, giờ chỉ còn một mắt với nguy cơ có thể tế bào ung thư xâm lấn…

Căn bệnh buộc con phải theo điều trị dài ngày và tích cực nhưng gia đình đã cạn kiệt. Vúi kể cả nhà trông chờ vào vườn chuối, những năm trước bán sang Trung Quốc được vài triệu đồng/ vụ nhưng từ lâu bên đó không còn mua nữa nên chỉ bán quanh quẩn với giá rất rẻ. Em lo sợ sẽ không thể đi Hà Nội được nữa vì những chỗ vay mượn được em đã hỏi hết rồi.

Xót con và lo sợ con mắt còn lại sẽ không thể giữ được khiến Vúi nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Đôi mắt hoe đỏ và những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy xuống, Vúi cầu xin sự giúp đỡ của mọi người để cứu con trai bé bỏng… bởi em đã bất lực, cùng đường rồi.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Mã số 4404:

Em Vàng Văn Vúi

Địa chỉ: Bản Nà Cúng, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Số ĐT: 0376961993

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269