Bố mẹ già yếu gắng gượng xin từng bữa ăn cho con gái ung thư

Biến cố chia ly, vợ ung thư đau đớn không biết ngày nào gặp lại con

Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thanh Hà (SN 1982, ở phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trào nước mắt mỗi khi nhắc tới số phận của mình. Cuộc sống vất vả từ bé, chị Hà luôn mơ ước có một tổ ấm nhỏ như bao người.

Năm 2021, hạnh phúc mỉm cười với vợ chồng chị vì được đón con trai đầu lòng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, năm 2023, chồng chị Hà gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, thương tật tới 81% và mất hoàn toàn khả năng lao động.

Đau đớn và cùng cực hơn, 4 tháng trước, chị Hà bàng hoàng phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn. Đó cũng là lúc gia đình xảy ra biến cố chia ly, người đàn bà tủi cực phải xa con, đối mặt với sóng gió cuộc đời, một mình bắt xe từ Nam ra Bắc.

Về tới Hà Nội, hành lý của chị Hà vỏn vẹn vài bộ quần áo. Bệnh tình trở nặng, sức khỏe suy kiệt, cơ thể còn 35kg, chị phải nhập viện cấp cứu tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn.

Suốt 21 ngày đầu nằm viện, chị Hà không thể ăn uống bình thường mà phải truyền đạm liên tục. Những cơn đau khiến chị nói không nên lời, chỉ thều thào yếu ớt: "Chị cảm thấy đau lắm!".

Ông Nguyễn Hữu Hà (SN 1952, bố của chị Hà) mái tóc bạc trắng, khuôn mặt khắc khổ cho biết, do tuổi cao, mắc bệnh tim, tiểu đường, xương khớp, đi lại khó khăn nên vợ chồng ông không thể đi làm, kiếm tiền. Mỗi ngày, ông và vợ đều đi xếp hàng để xin cho con gái 10.000 đồng cháo trắng rồi chia 3 bữa.

"Cơm và cháo đều là suất ăn từ thiện đi xin được từ nhà hảo tâm hoặc bệnh viện phát cho nhưng nhiều bữa con gái cũng không ăn hết vì đau", ông Hà rơm rớm nước mắt.

4 người chen chúc trong căn nhà 15m2, trông hết vào đồng lương hưu của bà cụ ngoài 90 tuổi

Từ khi chị Hà trở về Hà Nội, 4 người trong gia đình chen chúc trong căn hộ tập thể cũ nát, diện tích 15m2, xây từ những năm 1960. Gia đình có 4 người thì đều đau yếu bệnh tật, cuộc sống khó khăn thiếu thốn đủ bề. Tất cả chỉ trông vào đồng lương hưu ít ỏi của bà nội chị Hà đã ngoài 90 tuổi.

Theo chia sẻ của bà Bùi Thị Kim Thu (SN 1957, vợ ông Hà), thương cảm với hoàn cảnh của gia đình, người thân, họ hàng vẫn gửi thức ăn từ quê ra để phụ giúp phần nào.

Thời điểm mới vào viện, sức khỏe của chị Hà yếu tới mức gia đình đã tính tới chuyện lo hậu sự. Nhưng với khát vọng được sống, chị vẫn cố gắng chống chọi từng ngày.

May mắn, sau một thời gian hóa trị, cơ thể dường như đã đáp lại những nỗ lực của chị. Nhưng càng điều trị, chi phí càng đội lên khiến niềm hy vọng của chị bị dập tắt. Gia đình không còn bất kỳ nguồn lực nào để tiếp tục cho chị Hà thêm hy vọng sống.

Những đồng tiền đi vay mượn từ người thân, họ hàng, bạn bè cũng dần cạn kiệt. Ngay cả việc ăn uống hàng ngày cũng phải nhờ họ hàng gửi từ quê ra tiếp tế.

Với tình trạng bệnh đã trở nặng như của chị Hà, những đồng tiền vay mượn, gom góp được chỉ như "muối bỏ bể". Hiện tại, gia đình đã phải nợ viện phí và hoàn toàn không còn khả năng chi trả.

"Nhìn con đau đớn, tôi xót xa nhưng không làm gì được, tôi không dám buồn trước mặt con vì sợ con tủi thân. Tôi và mẹ cháu vẫn xin cơm, cháo từ thiện ở đây để sinh hoạt hàng ngày. Tinh thần vô cùng mệt mỏi nhưng chẳng biết phải thế nào nữa", ông Hà tự dằn vặt.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Thị Như, khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, thời gian đầu vào viện, bệnh nhân không ăn uống được do một số bệnh lý liên quan đến thực quản, dạ dày. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã ăn uống được, tình trạng bệnh có dấu hiệu tích cực hơn.

"Tuy nhiên, điều kiện bệnh nhân khó khăn, hiện tại còn nhiều khoản viện phí chưa thể thanh toán. Tình trạng bệnh nhân có thể sẽ tốt lên trong tương lai nếu có điều kiện về kinh tế", bác sĩ Như cho hay.

Mỗi khi cơn đau hành hạ, chị Hà chỉ mong có một phép màu đến với mình. Người phụ nữ mong ước có sức khỏe để lo cho bố mẹ già và có ngày được gặp lại đứa con chị vẫn hằng đêm mong nhớ.

Bố mẹ chị Hà và các y, bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn tha thiết kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, bạn đọc Dân trí, chung tay giúp chị Hà chiến thắng bệnh tật.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5431 xin gửi về:

