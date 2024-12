Mẹ 2 lần ung thư, con gái vừa thành góa phụ, con trai "lực bất tòng tâm"

2 lần chống chọi ung thư, không tiền điều trị, nợ nần chồng chất

Gặp bà Nguyễn Thị Lan (SN 1957, trú tại thôn Cộng Hòa, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chúng tôi không khỏi xót xa trước tình cảnh hiện tại của bà và gia đình. Hai lần ung thư khiến nước da người phụ nữ này đen sạm. Bà Lan giờ đây còn phải dùng túi hậu môn giả để duy trì.

Nằm trên giường bệnh, bà Lan tâm sự, bản thân sinh được 2 người con. Con gái lớn đã đi lấy chồng nhưng số phận cũng hẩm hiu như mẹ.

"Chồng của con gái tôi mắc bệnh hiểm nghèo mới mất tháng 9 năm ngoái. Một mình nó nuôi 4 đứa con vô cùng vất vả, cơ cực đủ đường", bà Lan nghẹn ngào nói.

Hiện tại, mọi chi phí điều trị, sinh hoạt của bà đều do một mình người con trai là anh Ngô Văn Dương (SN 1988) lo liệu. Anh Dương làm công việc tự do, thu nhập không ổn định.

Từ ngày mẹ nằm viện đến nay, anh đều túc trực bên cạnh, không có thời gian đi làm, do đó, kinh tế gia đình ngày càng khốn khó. Thương mẹ già đau yếu, anh Dương tranh thủ làm đêm kiếm thêm, nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao.

Nhắc đến tiền viện phí trong khoảng thời gian mẹ điều trị gần 6 tháng, anh Dương ngập ngừng cho biết, số tiền đã lên tới hơn 500 triệu.

"Bác sĩ chỉ định lọc máu nhưng kinh tế gia đình suy kiệt, giờ mẹ tôi vẫn chưa thể điều trị bệnh. Tôi chạy vạy khắp nơi nhưng không còn khả năng vay mượn", nói tới đây, 2 khóe mắt anh Dương đỏ hoe.

Mẹ già đau yếu, kinh tế kiệt quệ, cuộc sống hôn nhân của anh Dương cũng không được hạnh phúc. Vợ chồng anh đường ai nấy đi. Bản thân anh Dương luôn cảm thấy có lỗi, vì "lực bất tòng tâm", không chu cấp được cho 2 con đang sống với vợ cũ".

Trên giường bệnh, bà Lan chật vật với những sinh hoạt hàng ngày, túi hậu môn giả khiến bà đau nhức mỗi khi di chuyển. Tình trạng bệnh nặng khiến bà ăn uống khó nhọc.

Nhìn con trai sống khổ sở vì mẹ, bà Lan luôn đau đáu: "Mong muốn lớn nhất là tôi có được sức khỏe để con tôi đỡ khổ. Con có thể đi làm kiếm tiền trở lại, gia đình không còn cảnh phải lo ăn từng bữa.

Thấy con vất vả, túc trực đêm hôm mà tôi đau lòng. Tiền viện phí, thuốc men mỗi lần cũng vài triệu. Không biết bao giờ mới có thể chữa được bệnh, tôi chỉ biết tự động viên bản thân cố gắng, còn nước còn tát".

Tính đến nay, bà Lan đã 3 lần mổ sỏi thận, 3 lần lọc máu. Tuần nào ngươi phụ nữ khốn khổ cũng đều đặn 2 ngày truyền thuốc và phải dùng hậu môn giả, đi lại hết sức khó khăn.

Làm việc cật lực không kể ngày đêm vẫn không đủ tiền chạy chữa cho mẹ

Hiện tại, chi phí chữa bệnh của bà Lan, các khoản sinh hoạt phí đều trông mong vào số tiền ít ỏi mà anh Dương kiếm được. Chính vì vậy, anh làm cật lực gần như không có thời gian nghỉ để mong có thêm thu nhập.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã quá quen với hình ảnh anh Dương tất bật từ sáng sớm đến tối muộn. Vừa đưa mẹ vào viện, anh vừa tranh thủ làm thêm. Đêm đến, anh chạy xe thuê hoặc xin chủ xưởng làm thêm để có cơ hội kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

"Ai thuê làm việc gì thì tôi làm việc ấy, tôi không sợ vất vả hay cực nhọc. Nhiều hôm nhìn mẹ nằm đau đớn mà tôi thấy bất lực, khổ tâm lắm...", anh Dương trải lòng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Thị Như, khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết: "Hiện tại, bệnh nhân Lan điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa được điều trị bằng những loại thuốc tốt nhất, tình trạng bệnh nhân sức khỏe kém. Nếu chỉ điều trị bằng hóa chất và không có điều kiện điều trị bằng thuốc tốt, tiên lượng bệnh sẽ ngày càng xấu đi".

Ông Nguyễn Văn Chín, trưởng thôn Cộng Hòa (xã Phù Linh, Sóc Sơn) cho biết: "Nhà bà Lan là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh Dương cũng đã cố gắng hết sức để gồng gánh mọi chi phí trong gia đình và chắt chiu từng chút để chữa bệnh cho mẹ.

Với hoàn cảnh đáng thương như vậy, tôi mong cộng đồng xã hội quan tâm giúp đỡ, ủng hộ để gia đình bà Lan phần nào vượt qua những khổ cực trong cuộc sống".

