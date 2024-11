Bé gái 10 tuổi mong ước được ăn no và đi học

Dưới cơn mưa nặng hạt vào giữa tháng 11, Nguyễn Hoàng Thanh Nhã (10 tuổi, trú khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) ngồi thẫn thờ trước thềm căn phòng trọ nhỏ, ẩm thấp, ngóng chờ mẹ Huỳnh Thị Lịch (50 tuổi) đi bán vé số về ăn cơm.

Quá giờ cơm trưa, bà Lịch đội mưa, lóc cóc đạp xe về với vẻ mặt buồn rười rượi. Thấy mẹ về, em trai khù khờ của Nhã ùa ra, la hét mừng rỡ.

"Trời mưa bán ế quá! Cả trưa đi vòng hết quán xá ở trung tâm huyện mà mới bán được 10 tờ", bà Lịch vừa than, vừa cởi áo mưa.

Hôm nào không bán được nhiều vé số thì cả 3 mẹ con bà Lịch lại buồn thiu. Mấy đứa nhỏ lo bữa cơm rồi đây sẽ thiếu thịt, thiếu cá còn người mẹ nặng trĩu nỗi lo sắp đến kỳ hạn đóng tiền nhà, tiền học cho con.

Dù lòng nặng trĩu, bà Lịch vẫn gác lại ưu tư, mang nồi cơm trắng, chút mắm mực để 3 mẹ con lót dạ qua bữa. Chẳng có thịt, cá, nhưng trời mưa, đói bụng 2 đứa nhỏ vẫn ăn uống ngon lành.

"Mẹ vất vả lắm, nên con không dám ước mơ nhiều. Chỉ mong được ăn no, được đi học với bạn bè là vui rồi", cô bé Nhã tỏ ra hiểu chuyện, tâm sự.

Bà Lịch là mẹ đơn thân nuôi 3 con. Trong đó, con trai lớn năm nay 22 tuổi, đang học nghề ở thành phố Đà Nẵng, Nhã ở giữa, cuối cùng là cậu con trai 8 tuổi.

Bà Lịch không có nhà cửa, nghề nghiệp. Cả gia đình 4 người tá túc trong căn phòng trọ rộng chừng 8m2 ở thị trấn Hai Riêng, với giá 500.000 đồng/tháng. Hàng ngày, bà đi phụ quán ăn kiếm tiền nuôi 3 con ăn học.

Do không có người trông nom, nên bà Lịch thường đưa con trai út đi làm cùng để tiện bề chăm sóc. Khổ nỗi, con trai mắc chứng chậm phát triển, la ó gây phiền hà cho khách nên bà Lịch phải xin nghỉ việc, chuyển sang bán vé số.

Nghề bán vé số ở thị trấn nhỏ vùng núi cũng khó khăn muôn phần, người mua thì ít, người bán lại nhiều. Ngày may mắn, bà Lịch bán được 150 tờ, kiếm chừng 150.000 đồng, còn ế thì bán được khoảng 50 tờ.

"Một mình gánh 4 miệng ăn không phải dễ dàng gì. Nhiều lúc cầm cục vé số ế ẩm trên tay tôi mệt mỏi, chán nản, muốn buông bỏ. Nhưng vì các con, tôi nuốt nước mắt vào trong mà cố gắng", bà Lịch tâm sự.

Cách đây hơn 2 năm, con trai đầu của bà Lịch mong mỏi có một phòng riêng để sinh hoạt. Dù thiếu thốn đủ bề, nhưng người mẹ đơn thân vẫn chắt chiu từng đồng, gắng thuê thêm một phòng chung vách, để cho con trai có nơi sinh hoạt vì đã đến tuổi trưởng thành.

Bà Lịch tâm sự, đối với nhiều gia đình, 1 triệu đồng không phải là số tiền lớn, nhưng đối với mấy mẹ con bà thì số tiền đó như một gia tài.

"Không có 1 triệu đồng vào ngày đến hạn đóng tiền trọ, tôi sợ mình và các con phải ra đường", bà Lịch nghẹn ngào nói.

Ông Ngô Bình Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng cho biết, bà Lịch không có nhà cửa, công ăn việc làm không ổn định lại đơn thân nuôi 3 con, gia cảnh vô cùng khó khăn. Hiện bà này cùng các con sống trong phòng trọ thuê ở khu phố 5, thuộc địa phương.

Theo ông Thịnh, trong 3 con của bà Lịch, có bé trai 8 tuổi mắc chứng chậm phát triển, địa phương đang hỗ trợ kinh phí để người phụ nữ này đưa con đi giám định. Sau khi có kết quả, nếu đúng đối tượng cháu bé sẽ được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định.

"Trường hợp bà Lịch rất đáng thương, mong bạn đọc báo Dân trí tạo điều kiện, giúp đỡ để bà có cơ hội làm ăn, phát triển kinh tế từ đó nuôi dạy các con nên người", ông Thịnh nói.

