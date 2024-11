Thương con mồ côi cha, mẹ ung thư di căn nén đau, dành tiền cho con ăn học

Cú sốc liên tiếp đánh gục người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối

Câu chuyện đẫm nước mắt về cuộc đời của chị Trần Thị Ngọc Bích (SN 1986, ở tổ 1, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) được kể từ giường bệnh của khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn.

Chị Bích bộc bạch trong nước mắt, chị lấy chồng năm 2007, sinh được 2 con gái là Nguyễn Phương Anh (SN 2007) và Nguyễn Minh Anh (SN 2012).

Năm 2017, chồng chị Bích không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Cả 3 mẹ con vĩnh viễn mất đi trụ cột gia đình, chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai thì năm 2018, mẹ chồng chị Bích cũng qua đời do bạo bệnh. 3 năm sau, bố chồng chị cũng mắc bệnh và đã mất. Liên tục nhận những cú sốc, chị Bích gần như ngã quỵ.

Nhưng dường như số phận vẫn chưa thôi hà khắc với người phụ nữ này. Cuối năm 2022, chị Bích bàng hoàng phát hiện mình mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 3.

"Cầm tờ kết quả trên tay, tôi chết lặng. Cảm giác như toàn thân không thể cử động, bất lực", kể đến đây, những giọt nước mắt của chị Bích đã lăn dài trên gò má gầy guộc lúc nào không hay.

Nghĩ đến 2 cô con gái nhỏ sớm mồ côi bố, chỉ còn mỗi mình mẹ, chị Bích gắng gượng, làm lụng quần quật vì sợ buông xuôi thì cuộc đời các con sẽ mất phương hướng.

May mắn, có 1 trường học nhận chị Bích vào làm tạp vụ, giúp chị có đồng ra đồng vào lo cho 2 con. Tuy nhiên, đồng lương còm cõi khiến chị chật vật, mỗi khi muốn mua thuốc cho bản thân lại lo thiếu tiền ăn học của 2 con.

Theo kết quả chẩn đoán của các bác sĩ, chị Bích mắc ung thư đại tràng di căn sang 2 buồng trứng, tổn thương phổi, lá lách, thận giai đoạn cuối.

"Đêm nào tôi cũng khóc vì thương cho số phận của mình, thương cho tương lai vô định của các con thơ. Nhiều khi đi khám, tiền điều trị nhiều quá tôi đành cắn răng chịu đựng, không dám mua thuốc, để dành tiền lo cho các con ăn học", chị Bích nghẹn ngào nói.

Sức khỏe ngày càng yếu, người phụ nữ khốn khổ này đã phải di chuyển bằng xe lăn. Giờ đây, mọi sinh hoạt của chị Bích và 2 con chỉ còn biết trông vào mẹ ruột đã lớn tuổi và chị gái.

Thời điểm này, chị Trần Thúy Ngần (SN 1983, chị gái của chị Bích) cùng chồng thường xuyên túc trực để chăm sóc, động viên em gái. Chị Ngần chia sẻ trong nước mắt: "Tôi rất đau lòng khi thấy em gái mình như thế này. Thương, lo cho tương lai 2 cháu".

Viết tiếp những ước mơ từ tình thương, lòng nhân ái của cộng đồng

Từ ngày bệnh của chị Bích trở nặng, 2 con gái ở nhà tự chăm sóc nhau. Buổi sáng, Phương Anh đưa em đi học rồi mới đến trường.

"Em thương mẹ lắm, thương mọi người vất vả nhưng em không biết phải làm thế nào cả. Em chỉ muốn có phép màu cho mẹ khỏe mạnh, mong mọi người cứu mẹ em với…", Phương Anh nức nở trải lòng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Thị Như (khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết: "Sau một thời gian điều trị, hiện tại cơ thể chị Bích không đáp ứng với hóa chất, thể trạng bệnh nhân đã suy kiệt.

Những cơn đau không thuyên giảm, tiên lượng của chị Bích đã xấu. Bệnh nhân đang được chỉ định điều trị chăm sóc giảm nhẹ, khi vào viện sẽ truyền bổ sung dinh dưỡng để nâng cao thể trạng".

Bà Nguyễn Thị Hòa, tổ trưởng tổ dân phố 1 (phường Mai Động, Hoàng Mai) xác nhận, gia đình chị Trần Thị Ngọc Bích có hoàn cảnh rất khó khăn, hiện tại gia đình rất cần được giúp đỡ.

Bà con hàng xóm ở đây bày tỏ mong mỏi, chị Bích sẽ nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hy vọng 2 con gái nhỏ của chị vẫn được cắp sách tới trường, viết tiếp những ước mơ từ tình thương, lòng nhân ái của cộng đồng.

