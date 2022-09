Bản nghèo xứ Thanh mong bạn đọc viết tiếp giấc mơ xây cầu

Ngày 12/9, ông Trương Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đợt mưa lớn vừa qua, hơn 2.000 người dân và học sinh thuộc 4 thôn trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi đi qua suối Khanh, thôn Đốc trên chiếc cầu gỗ đã xuống cấp. Nhiều em học sinh không thể đến trường vì nước lũ dâng cao.

Theo ông Thanh, sau khi Báo Dân trí có bài viết "Hàng nghìn người dân, học sinh xã nghèo mong thoát cảnh lũ đến cầu lại trôi", nhiều bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ, gửi tiền ủng hộ đến xã nhằm hiện thực hóa ước mơ xây cầu của người dân, học sinh nơi đây.

"Chúng tôi rất biết ơn Báo Dân trí đã phản ánh về thực trạng cây cầu và sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc trong thời gian qua. Nhiều bạn đọc ủng hộ trực tiếp đến tài khoản của địa phương với số tiền khoảng 48 triệu đồng. Đây là số tiền vô cùng ý nghĩa đối với địa phương vào lúc này", ông Thanh chia sẻ.

Ngoài ra, bạn đọc cũng đã ủng hộ xây cầu đến tài khoản của Báo Dân trí số tiền gần 85 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ xây cầu tại xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước đến thời điểm này là hơn 130 triệu đồng.

Theo ông Trương Văn Thanh, thời gian vừa qua, chính quyền địa phương cũng đang lên kế hoạch, dự kiến kinh phí đầu tư, xây dựng cầu khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, do điều kiện địa phương còn khó khăn nên xã đang nỗ lực kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ.

"Chính quyền địa phương hy vọng thời gian tới, bạn đọc, các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay để hiện thực hóa ước mơ xây cầu, giúp bà con địa phương bớt khó khăn mỗi khi mùa mưa bão về. Đây là niềm mong mỏi của toàn thể nhân dân 4 thôn trên địa bàn đã từ rất lâu, chúng tôi cũng rất trăn trở", ông Thanh tâm sự.

Trước đó, cuối tháng 5/2022, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, công trình cầu Dân trí tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã được khánh thành, đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan của đông đảo người dân, học sinh tại bản Nậm Tột, xã Tri Lễ.

Thông qua chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc ủng hộ xây cầu Nậm Tột với tổng số tiền 818.586.102 đồng. Sau khi quyết toán, cây cầu được xây dựng với số tiền 680.000.000 đồng. Hiện, số tiền bạn đọc ủng hộ xây dựng công trình cầu tại bản Nậm Tột còn dư 138.586.102 đồng.

Qua bài viết này, Báo điện tử Dân trí xin ý kiến bạn đọc được chuyển số tiền còn dư từ công trình cầu tại bản Nậm Tột, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An vào nguồn kinh phí xây dựng cầu tại xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ và ủng hộ từ quý bạn đọc Báo Dân trí.

