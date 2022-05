Hàng nghìn người dân, học sinh xã nghèo mong thoát cảnh lũ đến cầu lại trôi

Người dân xã nghèo mơ ước cây cầu dân sinh

Cách thành phố Thanh Hóa khoảng 130km về phía Tây, xã Cổ Lũng là địa phương miền núi xa xôi của huyện Bá Thước, Thanh Hóa. Nơi đây có 98% là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Là địa bàn có hệ thống sông, suối dày đặc, từ bao đời nay, giao thông đi lại luôn là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây.

Là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của địa phương, cầu suối Khanh (thôn Đốc, xã Cổ Lũng) phục vụ nhu cầu đi lại cho hơn 2.000 nhân khẩu thuộc 4 thôn của xã Cổ Lũng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, cây cầu này đang bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chị Bùi Thị Phương (36 tuổi, thôn Đốc, xã Cổ Lũng) chia sẻ, mỗi mùa mưa bão đến, dòng suối Khanh vốn hiền hòa trở nên hung dữ, nước lũ cuồn cuộn, con đường duy nhất để người dân đi lại bị chia cắt, không thể qua được cầu.

"Cây cầu gỗ này là con đường duy nhất để người dân 4 thôn Khuyn, Lác, Đốc, Ấm Hiêu và các cháu đi lại. Mùa này nước cạn có thể đi được, chứ mùa mưa đến nước ngập mặt cầu. Nhiều năm qua dân chúng tôi vất vả lắm, mùa mưa bão không có đường đi", chị Phương chia sẻ.

Cũng theo chị Phương, hàng chục năm qua, bà con dân bản nơi đây luôn khát khao có một cây cầu để đi lại, giao thương mua bán, các cháu nhỏ có thể đến trường an toàn, đặc biệt là mùa mưa bão.

"Nếu có cầu thì cuộc sống chúng tôi đỡ khổ đi nhiều, việc vận chuyển lúa, ngô khoai đi bán cũng thuận tiện. Hy vọng, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ để người dân chúng tôi có một cây cầu vững chãi, yên tâm làm ăn sinh sống", chị Phương bộc bạch.

Ông Hà Văn Trung - Trưởng thôn Đốc, cho biết: "Cây cầu được tu sửa đã nhiều lần, sau mỗi mùa mưa là chúng tôi lại phải sửa cầu. Có những lần nước lũ dâng cao cuốn trôi cầu thì phải huy động người dân đóng góp ván gỗ để làm lại cầu. Còn chuyện người dân đi qua cầu bị ngã thì nhiều. Cũng may là toàn những vụ việc xảy ra vào mùa nước cạn nên không thiệt hại về người".

Lũ đến… cầu trôi, học sinh nghỉ học cả tháng

Cầu bắc qua dòng suối Khanh dài khoảng 25m, được làm bằng ván gỗ, buộc dây thép, tính từ mặt nước lên đến cầu cao khoảng 3-4m. Nhiều tấm ván gỗ do sử dụng nhiều năm nên đã bị mục, dây thép gỉ sét, mỗi khi người dân đi qua cây cầu lắc lư, xiêu vẹo, nguy hiểm luôn rình rập. Chính quyền địa phương và người dân đã dùng những thanh sắt để gia cố thêm.

Theo ông Trương Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng, cây cầu gỗ bắc qua suối Khanh được xây dựng từ năm 1994, cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại của gần 500 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu, trong đó có hàng trăm học sinh các cấp trên địa bàn. Mỗi khi mùa mưa bão đến, cây cầu gỗ bị ngập lụt, giao thông chia cắt, người dân không thể qua lại, hàng trăm học sinh phải nghỉ học.

"Tháng 10/2017, nước lũ dâng cao 4-5m, cây cầu biến mất chỉ sau một trận mưa lớn, hàng trăm cháu học sinh ở các bản phải nghỉ học. Vì cây cầu đã xây quá lâu nên nhiều thanh gỗ đã bị mục nát, cũng nhiều lần người dân bị ngã xuống suối, rất may chưa có sự việc đáng tiếc xảy ra".

Cũng theo ông Thanh, Cổ Lũng là xã miền núi, có nhiều sông, suối. Cầu suối Khanh là một trong 17 cây cầu gỗ ở địa phương. Nhiều năm qua, chính quyền và các ngành chức năng cũng đã nắm bắt về những khó khăn, hiểm nguy mà người dân nơi đây đang gặp phải. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách hạn hẹp, số lượng cầu bắc qua sông, suối nhiều nên địa phương chưa thể đầu tư xây dựng được. Để xây dựng cầu dân sinh bắc qua suối Khanh cần số tiền 500 triệu đồng.

Theo thầy Mai Văn Xuân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Cổ Lũng, vào mỗi mùa mưa lũ, có khoảng 100 em học sinh của trường không thể đến trường.

"Mùa mưa lũ, gần 100 học sinh và thầy cô nhà trường không thể đến lớp. Mỗi lần mưa lớn, chúng tôi cũng rất lo lắng, vì ở đây cứ lũ là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hy vọng các nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng cầu để các em có thể yên tâm đến trường", thầy Xuân tâm sự.

Dù biết cầu xuống cấp nghiêm trọng, việc đi lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bà con nhân dân nhiều lần kiến nghị, nhưng với nguồn lực còn hạn chế, lãnh đạo địa phương mong muốn được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ bà con có cây cầu kiên cố để đi lại được an toàn, thuận lợi hơn.

