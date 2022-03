Bạn đọc tiếp tục hỗ trợ hơn 100 triệu đồng đến người dân vùng lũ Phú Yên

Ngày 11/3, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên đã tổ chức trao 29 suất quà với tổng giá trị 101 triệu đồng, đến với người dân bị thiệt hại nặng trong đợt lũ xảy ra tại tỉnh này vào cuối tháng 11/2021.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên trao 8 suất quà (mỗi suất 10 triệu đồng) đến với 8 gia đình bị sập nhà hoàn toàn do lũ lụt ở Phú Yên.

Trong đó, đã trao 8 suất quà (mỗi suất 10 triệu đồng) đến với 8 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn tại 2 huyện Tuy An, Sơn Hòa và 21 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) đến với 21 hộ dân khó khăn ở vùng lũ tại xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

8 hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hộ gồm các hộ: Nguyễn Minh Yến (xã An Cư), Trần Văn Tân (xã An Định), Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Tấn Thi (xã An Thạch, huyện Tuy An), ông Nguyễn Hồng Anh, Phạm Thị Bén, Nguyễn Thị Lai (xã Sơn Hà) và ông Đồng Minh (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa).

Đây là đợt thứ 2 Dân trí thực hiện chuyển quà của bạn đọc đến với người dân vùng lũ Phú Yên, trước đó vào cuối tháng 12/2021, Dân trí đã tổ chức trao 200 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng và 5kg gạo) đến với người dân xã Sơn Hà, thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) và xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh).

Dân trí tổ chức trao quà của bạn đọc đợt một tại xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa, Phú Yên).

Chia sẻ sau khi nhận món quà từ bạn đọc, ông Đồng Minh (sinh năm 1968, trú thị trấn Củng Sơn) cho hay, đợt lũ cuối tháng 11/2021 đối với nhiều người dân Phú Yên có thể xem là đợt lũ lịch sử trong khoảng 30 năm trở lại đây, vì nó có sức tàn phá quá lớn.

"Rất nhiều người dân ở Sơn Hòa trắng tay sau lũ vì nước lên quá nhanh. Như căn nhà mấy chục năm gắn bó của gia đình tôi cũng bị lũ nhấn chìm, gây sụp đổ hoàn toàn. Sau lũ, tôi chưa biết xoay sở thế nào thì được chính quyền và hội đoàn thể hỗ trợ hơn 50 triệu đồng để cất nhà mới. Nay được bạn đọc Dân trí giúp đỡ thêm 10 triệu đồng tôi sẽ đầu tư vào mua cây giống, phân bón tái đầu tư sản xuất" - ông Minh nói.

Ông Đinh Khắc Đô - Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên trao suất quà một triệu đồng đến người dân xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa).

Cũng bị sập nhà hoàn toàn sau lũ, anh Nguyễn Tấn Thi (sinh năm 1989, trú xã An Thạch, huyện Tuy An) cho biết, sau khi bị lũ phá hủy "mái ấm", gia đình anh Thi được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Nhưng vì kinh tế eo hẹp không có tiền để tô vữa, quét vôi. Nay được bạn đọc Dân trí ủng hộ 10 triệu đồng, anh Thi sẽ sử dụng để thi công ngôi nhà mới chắc chắn, sạch đẹp hơn.

"Gia đình mình thuộc diện hộ nghèo, kinh tế rất khó khăn, nên khi xây nhà mới cũng không có vốn đối ứng, được 70 triệu đồng tiền ủng hộ, mình chỉ đủ cất phần móng và tường gạch, mái tôn chứ không dám tô vữa, quét vôi. Nay được bạn đọc Dân trí ủng hộ 10 triệu đồng, 2 vợ chồng mạnh dạn mua xi măng cùng vôi màu để làm ngôi nhà cứng cáp, sạch sẽ hơn" - anh Thi cho hay.

Đại diện gia đình, anh Thi đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến toàn thể bạn đọc, Ban biên tập báo Dân trí.

Ông Nguyễn Phụng - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Phú Hòa (trái) và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch xã Hòa Trị (phải) trao quà đến người dân vùng lũ xã Hòa Trị.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Đinh Khắc Đô - Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên - ghi nhận những đóng góp quý báu của bạn đọc Dân trí ủng hộ đến người dân vùng lũ Phú Yên.

"Trước Tết, Dân trí đã chuyển 200 suất quà đến người dân vùng lũ và hôm nay tiếp tục ủng hộ thêm 101 triệu đồng nữa, đây là một việc làm rất trân quý, đầy ý nghĩa của Báo điện tử Dân trí và bạn đọc. Tôi mong muốn những phần quà này sẽ là động lực để bà con vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới" - Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên bày tỏ.