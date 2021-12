Hãy cùng Dân trí tiếp sức ủng hộ đồng bào gượng dậy sau trận lũ lịch sử

Cuối tháng 11 vừa qua, tại các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên có mưa rất lớn, kết hợp với việc xả lũ đã khiến người dân Phú Yên - Bình Định chịu thiệt hại nặng nề.

Lũ đi, để lại khắp nơi là cảnh hoang tàn, tang thương đau xót vô cùng khi cơn lũ lớn tràn về khiến cha mẹ mất con, con không còn cha mẹ.

Nhiều nhà dân chạy lũ trở về, nhà cửa không còn; thóc lúa, áo quần, sách vở... chìm trôi trong nước bạc, không còn hạt gạo ăn, thiếu tấm áo mặc thêm mà trời thì đang lạnh. Trẻ con đi học mà sách vở ngâm trong lũ, rã rời hết cả.

Thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, trong trận mưa lũ lịch sử xảy ra vừa qua ở Phú Yên. Tại đây, cũng xảy ra tai nạn thương tâm khi ứng cứu người mắc kẹt do lũ, khiến bé gái mới lên 2 tuổi và bé trai 3 tuổi tử vong.

Ngồi trước bàn thờ con gái 2 tuổi, người mẹ trẻ N.T.Y. thẫn thờ, không dám nhớ lại cảnh tượng vào đêm định mệnh ấy, đêm nước lũ dâng cao bất ngờ khiến chị mất đi đứa con gái bé bỏng mới chỉ lên 2 tuổi.

Chị cho biết, gia đình và lực lượng cứu hộ đã làm hết sức, nhưng nước lên nhanh và chảy xiết, nên tai nạn thương tâm mới xảy ra.

Lũ dữ nhấn chìm thóc lúa, tài sản của những nhà dân vốn đã nghèo khó. Tay ôm mấy ký gạo còn sót lại sau lũ đã ố vàng và lên mùi chua, bà Phạm Quờn ngậm ngùi chia sẻ: "Lũ lên quá nhanh, tôi chỉ kịp bỏ chạy, mấy bao lúa để dành ăn giáp hạt và hơn 30kg gạo đều bị lũ cuốn trôi. Nhà cửa thì cũng bị lũ làm đổ sập, quần áo, mùng mền đều bị hư hỏng hết."

Theo thống kê của UBND tỉnh Phú Yên, lũ ở tỉnh này đã khiến 8 người tử vong, hơn 58.000 ngôi nhà ngập chìm trong nước, gần 2.000 tấn lương thực, thực phẩm bị cuốn trôi, hàng trăm ngàn gia súc, gia cầm bị lũ nhấn chìm. Tổng thiệt hại do mưa lũ là gần 440 tỷ đồng.

Tại tỉnh Bình Định, mưa lũ cũng làm 3 người chết, 2 người bị thương. 20 ngôi nhà bị sập, hư hỏng… Thiệt hại ban đầu ước tính gần 220 tỷ đồng.

Vùng rốn lũ huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định), lũ rút để lại bao xót xa, hàng ngàn nỗi lo cho người dân địa phương này.

Đau xót nhìn ngôi nhà của hai mẹ con bị đổ sập, bà Trương Thị Hạnh (51 tuổi), con dâu của bà Nguyễn Thị Nghĩa (76 tuổi, trú xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước), kể lại, lúc đó khoảng 9h sáng 30/11 nước lũ lớn ùa về rất nhanh, rồi ngôi nhà đổ sập trong làn nước đục ngầu, chảy siết.

Ông Đặng Văn Châu (55 tuổi, xã Phước Hòa) thất thần chia sẻ: "Lũ ào về quá nhanh. Vợ chồng tôi chạy ra ngoài thì căn nhà từ dần dần đổ xuống, chìm sâu trong nước lũ.

Nhà ông Châu có 50 m2, xây mãi 5 năm mới xong vì gia cảnh khó, phải chắt chiu tích góp dần đắp chỗ này, vá chỗ kia mới có nơi trú mưa, trú nắng. Vậy mà chỉ sau một trận đại hồng thủy, cả nhà lại "màn trời, chiếu đất"

Ông Nguyễn Xía (người dân ở huyện Sơn Hòa, Phú Yên) trình bày xót xa: "Còn gì nữa đâu! Người dân vùng lũ hiện tại gần như trắng tay. Họ rất cần gạo để ăn, đồ ấm để giữ ấm trong mùa đông giá rét, trẻ con cần sách vở để đến trường" - ông Xía nói.

Ông Phạm Đình Phụng - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa chia sẻ, người dân vùng lũ hiện không còn gì để ăn, vì lương thực, thực phẩm bị lũ cuốn đi sạch.

Các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, vận động mọi nguồn lực hỗ trợ đồng bào Nam Trung Bộ đang trong cảnh "màn trời chiếu đất" có gạo ăn, có tấm áo ấm; trẻ con lại có sách vở đến trường. Những bà con như bà Trốn, ông Châu - những nhà dân bị lũ đánh sập - có thêm động lực dựng lại túp lều, căn nhà tạm che nắng, che mưa.

Với tinh thần tương thân tương ái, "một miếng khi đói bằng một gói khi no", Báo Dân trí mong muốn đồng hành cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp trên khắp cả nước chung tay ủng hộ đồng bào ở Bình Định, Phú Yên gượng dậy sau cơn lũ lịch sử, để người nghèo khó có thêm động lực dựng lại mái nhà đơn sơ trú mưa, trú nắng; có gạo ăn, có áo mặc giữ ấm mùa đông lạnh.

Mọi đóng góp hảo tâm sẽ được báo Dân trí chuyển tới tận tay các hoàn cảnh, các địa phương một cách nhanh nhất và sớm nhất.

