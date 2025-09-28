Chồng bệnh nặng, vợ trẻ kiệt sức nuôi cả gia đình

Năm 2015, anh Hoàng Minh (SN 1991) kết hôn cùng chị Trần Thị Mỹ Hảo (SN 1994) rồi cả 2 sống cùng cha mẹ trong căn nhà trọ ở tổ Hòn Bồ Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng.

Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng trẻ ngày ngày đến các vườn rau trong vùng làm thuê, kiếm tiền mưu sinh.

Gia đình chị Hảo sống trong căn nhà tôn tạm bợ (Ảnh: Minh Hậu).

Cuộc sống đang bình yên thì đầu năm 2023, cha của anh Minh lên cơn đau tim, đột ngột qua đời. Lúc bấy giờ, được sự hỗ trợ của người thân, láng giềng, gia đình anh Minh hoàn tất lễ tang cho cha.

Một căn nhà tiền chế (nhà có kết cấu khung sắt, quây tôn) cũng được hàng xóm nhượng lại cho anh Minh với giá rẻ để gia đình có nơi ở, đặt di ảnh thờ người cha quá cố.

“Căn nhà có giá gần 600 triệu đồng nhưng người chủ tạo điều kiện, cho gia đình được trả chậm trong nhiều năm”, anh Hoàng Minh chia sẻ.

Chồng lâm trọng bệnh, vợ gồng mình gánh vác cả gia đình (Video: Minh Hậu).

Giữa năm 2023, lúc nỗi đau mất người thân chưa vơi, gia đình anh Minh một lần nữa hứng chịu sự nghiệt ngã của cuộc sống.

Chị Trần Thị Mỹ Hảo cho biết, sau một đêm, anh Minh thức dậy và nhận thấy 2 chân không thể cử động. Lúc đó, người nhà phải cõng anh ra xe, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chẩn đoán, anh Minh bị viêm khớp háng, cần phải chữa trị để tránh các di chứng về sau.

“Do không có tiền, gia đình đưa anh Minh về nhà và tự lo thuốc thang, chăm sóc. Đến đầu năm 2024, bệnh trở nặng, tôi đưa chồng lên bệnh viện khám thì... 2 khớp háng của anh đã bị hoại tử. Nếu không phẫu thuật, anh Minh sẽ bị bại liệt”, chị Hảo buồn bã chia sẻ.

Chân của anh Hoàng Minh bị teo do bệnh hoại tử khớp háng (Ảnh: Minh Hậu).

Để cứu chồng, chị Hảo vay mượn bạn bè, người thân 120 triệu đồng để làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, số tiền này chỉ đủ để phẫu thuật 1 bên khớp háng. Người vợ trẻ nghẹn ngào: “Bây giờ, bên khớp háng còn lại của chồng tôi cần phải phẫu thuật gấp nhưng gia đình không biết kiếm đâu ra tiền nên chồng vẫn phải sống chung với bệnh tật”.

Từ ngày chồng lâm bệnh, mọi chi phí phát sinh trong cuộc sống đều do chị Hảo gánh vác. Hàng ngày, chị gắng gượng làm thuê, gồng gánh chồng bị bệnh, con gái nhỏ, mẹ già đau yếu, anh trai của chồng ốm đau, không nơi nương tựa…

Chị Hảo bật khóc khi nói về hoàn cảnh éo le của gia đình (Ảnh: Minh Hậu).

“Số tiền tôi kiếm được từ công làm thuê chỉ khoảng 200.000-300.000 đồng/ngày, không đủ chi phí cho cả gia đình. Để cải thiện bữa cơm cho mẹ, chồng, con, tôi phải tìm đến các vườn trong vùng xin thêm rau, củ”, người phụ nữ 31 tuổi bật khóc tâm sự.

“Không đủ ăn, không đủ mặc, không vay được tiền chữa bệnh cho chồng… tôi không biết cuộc sống rồi sẽ ra sao”, chị Hảo nghẹn ngào.

Anh trai của anh Hoàng Minh nghèo khó, sống trong căn chòi tạm bợ trên khu vườn của người dân (Ảnh: Minh Hậu).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, chị Nguyễn Thị Cao Nguyên, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng, cho biết, gia cảnh vợ chồng chị Trần Thị Mỹ Hảo éo le, bất hạnh.

“Anh Minh là trụ cột gia đình nhưng lâm trọng bệnh nên cuộc sống vốn khó khăn nay lại càng khó khăn. Anh trai của anh Minh lâm cảnh khốn khổ, sống trong căn chòi tạm bợ trên một khu vườn của người dân. Hiện nay, một mình chị Hảo phải gánh vác cả gia đình, rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm”, chị Nguyễn Thị Cao Nguyên nói.