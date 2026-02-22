Tết ấm trong ngôi nhà mới của cậu bé có mẹ tâm thần, bà ung thư

Tết ấm trong mái nhà mới của mẹ con cháu Dũng (Ảnh: Gia Khoa).

Xuân về trong mái ấm nghĩa tình

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, con đường nhỏ dẫn vào thôn La Xuyên (xã Cổ Đô, TP Hà Nội) rộn ràng hơn thường lệ với sắc đào, màu quất điểm tô khắp các ngõ xóm.

Với gia đình bà Phương Thị Nam và ông Lê Thế Vượng, đây sẽ là cái Tết thật đặc biệt, vì ngôi nhà của mẹ con cháu Dũng sau nhiều tháng ngày chờ đợi đã hoàn thành.

Ngôi nhà chính là thành quả của sự chung tay đầy nghĩa tình từ bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và bà con họ hàng.

Trong phòng khách, ban thờ tổ tiên được đặt ở vị trí trang trọng. Bà Nam cẩn thận chỉnh lại mâm ngũ quả, mắt ánh lên niềm vui.

Bà Nam bên ban thờ được đặt ở vị trí trang trọng trong ngôi nhà mới (Ảnh: Gia Khoa).

Ông Vượng hào hứng dẫn khách đi tham quan ngôi nhà, “khoe” gian bếp, khu vệ sinh được thiết kế gọn gàng, tiện nghi. Giọng ông đầy tự hào khi nói về từng hạng mục được hoàn thiện bằng sự góp sức của nhiều tấm lòng nhân ái.

Dù chưa sơn tường, chưa sắm đủ nội thất, ngôi nhà vẫn toát lên vẻ ấm áp. Mỗi viên gạch, mỗi cánh cửa như lưu lại dấu ấn của sự sẻ chia và đồng hành từ cộng đồng.

Ông Vượng tâm sự, chưa năm nào ông cảm thấy lòng nhẹ nhõm như năm nay. Nhờ bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm cùng sự hỗ trợ của chính quyền xã Cổ Đô, Đoàn Thanh niên và họ hàng 2 bên, mẹ con cháu Dũng đã có chỗ ở ổn định.

Tháng 6/2025, sau khi hoàn cảnh gia đình được báo Dân trí phản ánh, bạn đọc khắp nơi đã ủng hộ hơn 106 triệu đồng. Gia đình quyết định dành toàn bộ số tiền này để xây dựng mái ấm cho mẹ con cháu Dũng.

Ông Vượng hào hứng giới thiệu về ngôi nhà mới (Ảnh: Gia Khoa).

Sự lan tỏa ấy còn khơi dậy tinh thần đoàn kết trong họ hàng, bà con lối xóm, để hôm nay, giữa mùa xuân mới, một mái ấm vững chãi đã thành hình.

“Nhiều anh em họ hàng, bạn bè đã cho tôi vay mượn thêm tiền để làm nhà. Họ bảo, bạn đọc Dân trí không quen biết mà còn hỗ trợ được cả trăm triệu đồng, anh em họ hàng chẳng lẽ lại không giúp gì…”, bà Nam nói.

Ngày 30/1, lễ khánh thành ngôi nhà Nhân ái diễn ra trong không khí ấm áp. Những cái bắt tay, lời chúc mừng như tiếp thêm niềm tin và động lực cho gia đình.

Ngôi nhà không chỉ là một công trình mới, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết và hy vọng, nơi bắt đầu một hành trình ổn định hơn cho mẹ con cháu Dũng.

An cư vững lòng đón tương lai

Giữa không khí xuân rộn ràng, nụ cười của ông Vượng và bà Nam dường như đã vơi bớt những trăn trở khi nghĩ về ngày mai.

“Tương lai của mẹ con cháu Dũng còn dài, nhưng có được mái nhà này, chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Giờ cháu Dũng đã có nơi ổn định để lớn lên, học tập và trưởng thành”, bà Nam nghẹn ngào nói.

Với bà, sự ổn định ấy quý giá hơn bất cứ điều gì. Điều bà mong mỏi nhất trong năm mới là có thêm sức khỏe để tiếp tục đồng hành, lo cho cháu ăn học đến nơi đến chốn, để sau này cháu có nghề nghiệp ổn định, sống tự tin và đàng hoàng.

Cậu bé Lê Tiến Dũng vô tư nô đùa trong ngôi nhà mới (Ảnh: Gia Khoa).

Trong căn phòng nhỏ của mình, Dũng hào hứng chỉ về phía cửa sổ và nói rằng đó là nơi đặt bàn học, còn bức tường bên cạnh sẽ là nơi sau này sẽ treo giấy khen.

Cậu bé còn dự định vẽ một bức tranh về ngôi nhà mới để tặng ông bà và trang trí trên tường. “Con có nhà mới đẹp lắm. Con sẽ cố gắng học giỏi để ông bà vui”, Dũng nói, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Có thể, cậu bé chưa hiểu hết ý nghĩa của những tấm lòng nhân ái đã góp sức dựng nên mái ấm này, nhưng từ ngày có nhà mới, Dũng chăm chỉ và tự giác hơn. Cậu bé giúp ông bà quét dọn, sắp xếp nhà cửa. Trong ánh mắt trẻ thơ ấy là niềm tin đang lớn dần theo năm tháng.

Nhìn cháu vô tư vui đùa trong ngôi nhà mới, ông Vượng vui vẻ chia sẻ: “Nhà cửa ổn định rồi, chúng tôi càng có thêm động lực cố gắng. Có điểm tựa, tương lai cũng sáng hơn”.

Hai mẹ con cháu Dũng trước ngôi nhà mới (Ảnh: Gia Khoa).

Xuân này, niềm hy vọng như đang nở hoa trong ngôi nhà nhỏ đầy ắp yêu thương và sẻ chia. Nhịp cầu nhân ái đã mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho mẹ con cháu Dũng.

Với bà Phương Thị Nam, chừng nào còn đủ sức khỏe, chừng đó bà vẫn sẽ là điểm tựa cho đứa cháu chịu nhiều thiệt thòi. Tương lai của Dũng chính là động lực giúp bà vượt qua bệnh tật, bước tiếp từng ngày.

“Chỉ cần còn sống, bà sẽ làm tất cả để cháu có tương lai tốt đẹp hơn”, bà Nam khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười của niềm tin và hy vọng, được vun đắp trong mái ấm nghĩa tình.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 253 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 217 nhà. Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 58 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 28 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 7.210 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

Ảnh: Gia Khoa