Bạn đọc giúp đỡ 2 gia đình bất hạnh ở Hà Tĩnh hơn 323 triệu đồng

Phóng viên Dân trí cùng bà Trần Thị Thủy Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã thăm hỏi, động viên và trao bảng biểu trưng số tiền 194.334.317 đồng đến gia đình anh Lê Đức Chạy (SN 1974, trú tại tổ dân phố 10, phường Thành Sen).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình anh Chạy thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền ủng hộ đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng gia đình.

Phóng viên Dân trí và bà Trần Thị Thủy Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ cho anh Lê Đức Chạy (Ảnh: Hoài Anh).

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Công Tý (70 tuổi, bố vợ anh Chạy) gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí.

"Con rể tôi bị tai biến dẫn đến liệt nửa người. Trong khi đó, con gái bị tai nạn lao động, liệt tứ chi, đang điều trị tại bệnh viện. Nhờ có số tiền của bạn đọc báo Dân trí, con gái tôi có thêm một khoản lớn để chi trả viện phí, thuốc thang", ông Tý chia sẻ.

Vợ chồng anh Lê Đức Chạy và chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1981) là nhân vật trong bài viết "Chồng tai biến, vợ liệt tứ chi sau tai nạn, gia đình lâm cảnh khốn cùng".

Chị Nhung điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Dương Nguyên).

Năm 2002, chị Nhung kết hôn với anh Lê Đức Chạy (quê ở thành phố Huế). Hai vợ chồng sống tại Hà Tĩnh, lần lượt sinh được 3 con trai. Con đầu sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã đi làm ăn xa nhưng công việc chưa ổn định, 2 cháu sau đang tuổi ăn học.

Tai họa ập đến vào cuối năm 2013 khi anh Chạy bị đột quỵ, phải mổ và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Từ đó, anh bị liệt nửa người, đi lại phải dùng gậy, ăn uống khó khăn, mọi sinh hoạt trông cậy vào vợ con.

Khi gánh nặng mưu sinh vẫn còn chồng chất trên vai, tháng 8 vừa qua, biến cố lại một lần nữa ập tới với chị Nhung. Trong lúc làm thuê phụ hồ, chị bị một tấm ván từ giàn giáo rơi trúng đầu, ngất xỉu tại chỗ, phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán, chị Nhung bị dập tủy, gãy toàn bộ đốt sống cổ, liệt tứ chi, phải điều trị lâu dài.

Cũng tại Hà Tĩnh, phóng viên Dân trí tiếp tục cùng bà Trần Thị Thủy Nga đã đến thăm hỏi, động viên và trao trực tiếp số tiền hơn 128.943.649 đồng của bạn đọc giúp đỡ cho gia đình Nguyễn Văn Sơn (SN 1984, trú tại tổ dân phố 10, phường Thành Sen).

Bà Trần Thị Thủy Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cùng đại diện tổ dân phố trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ cho vợ chồng anh Sơn (Ảnh: Dương Nguyên).

Anh Sơn cùng vợ, chị Lê Thị Toàn (SN 1990) là nhân vật trong bài viết "Chồng bị thanh sắt rơi trúng đầu chưa hồi phục, vợ lại nằm liệt sau tai nạn".

Vợ chồng anh Sơn có 3 con đang tuổi ăn học. Một ngày tháng 4/2024, anh Sơn trong lúc làm thuê ở công trình xây dựng, không may bị thanh sắt từ tầng cao rơi xuống trúng đầu. Anh Sơn bị vết thương vùng đầu nên có nhiều di chứng. Hiện, anh bị mất sức lao động, không được nhanh nhẹn, hoạt bát như trước.

Tháng 6 vừa qua, chị Toàn từ nơi làm thuê trở về nhà và bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến chị bị tổn thương não bộ, gãy tay, gãy xương vai, tràn dịch phổi. Người phụ nữ trải qua nhiều ca phẫu thuật, đến nay chưa hồi phục sức khỏe.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Trần Thị Thủy Nga gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể báo Dân trí và bạn đọc đã quan tâm, hỗ trợ 2 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Bốn lao động chính của 2 gia đình đều gặp tai nạn, biến cố trong cuộc sống và trong quá trình lao động. Giữa lúc họ rơi vào bế tắc, báo Dân trí đã kịp thời kết nối để bạn đọc giúp đỡ. Số tiền hỗ trợ này sẽ giúp gia đình chị Nhung và anh Sơn vơi bớt khó khăn trong quá trình điều trị", bà Nga chia sẻ.