Chồng bị thanh sắt rơi trúng đầu chưa hồi phục, vợ lại nằm liệt sau tai nạn

Căn nhà cấp 4 với các bức tường chỉ trát xi măng, chưa quét sơn tại đường Bùi Cầm Hổ, tổ dân phố 10, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh là nơi sinh sống của 5 thành viên trong gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1984). Màu xám của bốn bức tường và nền nhà càng khiến không khí trở nên buồn tẻ, não nề.

Trên chiếc giường nhỏ đặt ở góc nhà, chị Lê Thị Toàn (SN 1990, vợ anh Sơn) phải băng cố định khớp vai, nằm bất động với ánh mắt vô hồn. Còn anh Sơn ngồi gần vợ vẻ mặt tiều tụy, lộ rõ sự mệt mỏi, bất lực.

Chị Toàn bị tai nạn dẫn đến tổn thương nặng, nằm bất động trên giường với ánh mắt vô hồn (Ảnh: Dương Nguyên).

Anh Sơn và chị Toàn kết hôn năm 2007 rồi lần lượt sinh được 1 con gái, 2 trai. Để có tiền lo cho các con ăn học, vợ chồng anh Sơn làm quần quật bất cứ việc gì được thuê. Trong quá trình mưu sinh, điều không mong muốn đã liên tiếp xảy đến với họ.

Một ngày tháng 4/2024, anh Sơn trong lúc làm thuê ở công trình xây dựng, không may bị thanh sắt từ tầng cao rơi xuống trúng đầu. Sự việc bất ngờ khiến người thợ xây bị chấn thương nặng, mất máu nhiều. Anh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh.

"Hai ngày sau khi vào bệnh viện, tôi mới tỉnh lại. Sau đó, tôi phải điều trị một thời gian dài với chi phí tốn kém", anh Sơn kể.

Chị Toàn đang cần một khoản kinh phí để trở lại bệnh viện tái khám, điều trị (Ảnh: Dương Nguyên).

Anh Sơn bị vết thương vùng đầu nên có nhiều di chứng. Hiện, anh bị mất sức lao động, không được nhanh nhẹn, hoạt bát như trước và chưa thể đi làm trở lại. Mỗi lúc trái gió trở trời, anh lại bị đau nhức, choáng váng.

Từ khi anh Sơn gặp nạn, chị Toàn phải cáng đáng hết mọi việc trong nhà nhưng biến cố lại ập tới.

Cuối tháng 6, chị Toàn đi làm thuê ở nhà hàng. Khi điều khiển xe máy trở về nhà, trời đã tối mịt, chị bất ngờ bị tụt đường huyết, run rẩy, chóng mặt do căn bệnh tiểu đường mang trong mình đã 6 năm.

Sau cú ngã xe, cơ thể chị Toàn cũng bị va đập mạnh vào nền đường. Nơi chị Toàn gặp nạn là đoạn đường vắng, không ánh đèn điện. "May mắn có một người đi làm ruộng về và phát hiện, nếu không con dâu tôi đã chết", bà Lê Thị Nghi (70 tuổi, mẹ chồng chị Toàn) kể lại.

Anh Sơn chưa hồi phục sức khỏe sau tai nạn lao động thì vợ anh lại gặp nạn (Ảnh: Dương Nguyên).

Sau đó, chị Toàn được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Vụ tai nạn khiến chị bị tổn thương não, gãy tay, gãy xương vai, tràn dịch phổi.

Suốt 1 tháng, chị Toàn được người thân đưa đi điều trị khắp các bệnh viện từ Hà Tĩnh đến Hà Nội. Đến nay, chị được xuất viện trở về nhà nhưng bệnh tình chưa bình phục hoàn toàn.

Chị nằm bất động trên giường, khả năng nói hạn chế, chân chưa thể đi lại, mọi sinh hoạt, ăn uống đều trông cậy vào người chồng ốm yếu và các con.

Chồng rồi đến vợ gặp nạn, gia đình này đang rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc, thiếu thốn đủ bề. Trong khi đó, các con của họ lại đang tuổi ăn học, con gái đầu năm nay lên lớp 12, con trai thứ chuẩn bị học lớp 10 và con trai út mới lớp 2.

Gia đình anh Sơn đang rất cần đến sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng (Ảnh: Dương Nguyên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Tuân, Tổ trưởng tổ dân phố 10, phường Thành Sen, xác nhận, gia đình anh Sơn, chị Toàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

"Anh Sơn bị tai nạn lao động, chỉ quanh quẩn trong nhà, chưa đi làm lại được thì vợ anh tiếp tục bị tai nạn giao thông. Chị Toàn còn bị nặng hơn chồng, chưa tỉnh táo, nằm liệt giường do chấn thương sọ não. Hoàn cảnh gia đình này rất đáng thương.

Địa phương vừa qua kêu gọi bà con ủng hộ nhưng số tiền chỉ được phần nào, bệnh tình, hoàn cảnh của họ cần sự chung tay lớn", ông Tuân nói và mong rằng qua sự kết nối của báo Dân trí, bạn đọc, nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ, sẻ chia để gia đình anh Sơn vượt qua hoạn nạn.