Chồng tai biến, vợ liệt tứ chi sau tai nạn, gia đình lâm cảnh khốn cùng

Trong căn phòng của Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1981) nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân bại liệt sau tai nạn lao động. Cơ thể gầy yếu của chị chằng chịt dây truyền, ống dẫn, bên cạnh là những thiết bị hỗ trợ từng nhịp thở và theo dõi sự sống.

Mắt phải sưng húp, mắt trái hé mở nhòe lệ, chị như muốn cầu cứu giữa cơn đau. Cuộc đời của vợ chồng chị Nhung là chuỗi ngày cơ cực, hết bi kịch này lại nối tiếp bi kịch khác.

Chị Nguyễn Thị Nhung đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Trước nỗi khốn cùng của con gái, ông Nguyễn Công Tý (70 tuổi, trú tại tổ dân phố 10, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã tìm đến phóng viên Dân trí để kêu cứu.

Ông kể, năm 2002, chị Nhung kết hôn với anh Lê Đức Chạy (SN 1974, quê tại Huế). Hai vợ chồng sống tại Hà Tĩnh, lần lượt sinh được 3 con trai. Con đầu sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã đi làm ăn xa nhưng công việc chưa ổn định, 2 cháu sau đang tuổi ăn học.

Tai họa ập đến vào cuối năm 2013 khi anh Chạy bị đột quỵ, phải mổ và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Từ đó, anh bị liệt nửa người, đi lại phải dùng gậy, ăn uống khó khăn, lời nói không còn tròn tiếng, mọi sinh hoạt trông cậy vào vợ con.

Anh Chạy bị tai biến, liệt nửa người hơn 10 năm (Ảnh: Dương Nguyên).

"Gia đình hai bên đều nghèo khó, chẳng thể đỡ đần. Hơn 10 năm qua, một mình con gái tôi phải lam lũ, xin làm phụ hồ, mò cua bắt ốc nuôi chồng con", ông Tý tâm sự.

Khi gánh nặng mưu sinh vẫn còn chồng chất trên vai, tháng 8 vừa qua, biến cố lại một lần nữa ập tới với chị Nhung. Trong lúc làm thuê phụ hồ, chị Nhung bị một tấm ván từ giàn giáo rơi trúng đầu, ngất xỉu tại chỗ, phải đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bác sĩ thông tin với gia đình rằng chị Nhung bị dập tủy, gãy toàn bộ đốt sống cổ, liệt tứ chi, tiên lượng xấu. Sau ca mổ cấp cứu, chị Nhung lần lượt được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An rồi Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để tiện cho gia đình chăm sóc.

Người chồng nói không rõ tiếng, bật khóc khi nghĩ đến số phận nghiệt ngã của mình và vợ (Ảnh: Dương Nguyên).

"Hàng ngày, chi phí điều trị, thuốc men của con gái tôi đều rất tốn kém. Các cháu còn nhỏ dại, gia đình đã rơi vào cảnh bế tắc. Tôi chỉ biết gửi lời khẩn cầu đến bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Xin hãy cứu giúp con gái tôi!", ông Tý nghẹn ngào nói.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, cho biết, bệnh nhân Nhung bị chấn thương cột sống cổ, liệt tứ chi, phải điều trị hồi sức và thở máy kéo dài.

"Chị Nhung tỉnh táo chậm, khả năng phục hồi thấp, sẽ phải điều trị rất tốn kém", bác sĩ Hoàng nói.

Ông Lê Văn Tuân, Tổ trưởng tổ dân phố 10, phường Thành Sen, xác nhận gia đình anh Chạy, chị Nhung có hoàn cảnh rất bi đát.

"Người chồng bị tai biến, liệt nửa người đã hơn 10 năm. Trong khi đó, cháu đầu chưa ổn định, 2 cháu sau đang tuổi ăn học, giờ chị Nhung lại gặp nạn. Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc của quý báo, các nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay giúp đỡ để chị Nhung có kinh phí điều trị bệnh", ông Tuân bày tỏ.