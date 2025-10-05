Mẹ nghèo mong được chữa bệnh để kéo dài thời gian bên con gái nhỏ dại

Người mẹ nghèo khó mong được chữa bệnh để kéo dài thời gian bên con gái nhỏ dại (Video: Thùy Hương).

Con cần đi khám nhưng mẹ nghèo, mắc bệnh hiểm "lực bất tòng tâm"

Con đường dẫn vào nhà chị Lường Thị Vân (SN 1994, ở bản Hả xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên) chỉ vừa một xe máy, dốc cao quanh co rất khó đi. Trong căn nhà gỗ cũ kỹ nằm chênh vênh nơi lưng đồi, chị Vân ngồi thở dốc, gương mặt hốc hác nhưng vẫn cố nở nụ cười đón khách.

Bé Lường Ánh Tuyết (SN 2019, con gái chị Vân) có đôi mắt đen láy, lon ton chạy nhảy. Thi thoảng, cô bé lại sà vào lòng mẹ, nũng nịu. Nhìn con, ánh mắt chị Vân rạng lên chút niềm vui rồi lại trĩu xuống bởi nỗi xót xa, lo lắng.

Ánh mắt người mẹ nghèo phảng phất lo âu trước số phận chông chênh (Ảnh: Tùng Dương).

Từ khi chào đời, Lường Thị Vân đã phải sống chung với bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Căn bệnh quái ác khiến cơ thể Vân lúc nào cũng mệt mỏi, vàng da, xanh xao và buộc phải truyền máu định kỳ mới duy trì được sự sống.

Những chuyến đi viện truyền máu dần trở nên quen thuộc của cô gái bất hạnh. Có những khi cơ thể kiệt sức, Vân không đi được, phải nhờ người thân cõng từ nhà xuống chân đồi để bắt xe đến bệnh viện.

Năm 2018, được người quen giới thiệu, chị Vân cố gắng xuống Hà Nội nấu cơm cho một công trình xây dựng. Sức khỏe yếu nên chị chỉ trụ được 1 tháng rồi phải xin tiền xe về quê. Nhưng điều không ai ngờ tới là sau chuyến đi làm xa nhà ấy, chị Vân mang thai.

Trong nỗi sợ hãi và hoang mang, chị Vân vẫn chọn giữ lại giọt máu trong bụng. “Em nghĩ, dù sao mình cũng muốn có một đứa con để bầu bạn, để nương tựa lúc về già, nên chấp nhận mọi lời dị nghị, mọi khó khăn và mặc cảm để sinh con”, chị Vân bộc bạch.

Mắc bệnh hiểm nghèo, chị Vân nuôi con trong muôn vàn khó khăn (Ảnh: Tùng Dương).

Năm 2019, bé Lường Ánh Tuyết chào đời trong cảnh thiếu thốn đủ bề, chị Vân trở thành mẹ đơn thân, chỗ dựa duy nhất cho con gái nhỏ. “Con gái là tất cả niềm vui và hy vọng của em”, chị Vân chia sẻ.

Con gái là động lực lớn nhất để người mẹ khốn khổ vượt qua những cơn đau bệnh tật. Điều khiến chị Vân luôn lo lắng là căn bệnh tan máu bẩm sinh sẽ di truyền sang con gái. Các bác sĩ khuyên nên đưa bé Tuyết xuống Hà Nội kiểm tra, nhưng chi phí khám bệnh vượt quá khả năng của một người mẹ đơn thân mắc bệnh hiểm nghèo.

Cần lắm những tấm lòng sẻ chia để người mẹ nghèo vượt qua bệnh tật

Gia đình chị Vân thuộc diện hộ nghèo. Nhà có 7 nhân khẩu gồm mẹ, vợ chồng người em trai cùng 2 con nhỏ và 2 mẹ con chị Vân. Cả gia đình chỉ biết bám víu vào mấy sào ruộng và mảnh nương cằn cỗi, quanh năm thiếu trước hụt sau.

Khó khăn chồng chất, vợ chồng em trai chị Vân đành gửi con cho mẹ chăm sóc rồi xuống Hà Nội làm thuê, mong có thêm thu nhập. Mỗi tháng, họ chắt chiu gửi ít tiền về nhà để trang trải cuộc sống.

Vợ chồng em trai đi làm ăn xa, ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi heo hút ở bản Hả chỉ còn người già, người bệnh và trẻ nhỏ (Ảnh: Tùng Dương).

Căn bệnh tan máu bẩm sinh bắt buộc người mắc phải thăm khám và truyền máu định kỳ. Thế nhưng, do điều kiện khó khăn, chị Vân không duy trì đều đặn nên bệnh ngày càng nặng. Những cơn đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi liên tiếp hành hạ. Chỉ khi cơ thể yếu mệt quá mức, không ăn uống hay làm được việc gì, chị mới xuống bệnh viện tỉnh truyền máu.

Chị Vân cho biết, không đi truyền máu thường xuyên một phần vì đường xá xa xôi, sức khỏe yếu, nhưng quan trọng nhất là em không kiếm đâu ra tiền.

“Em chỉ mong có sức khỏe để nuôi con khôn lớn. Nhưng giờ đây, ngay cả việc đi viện truyền máu định kỳ cũng quá sức với em”, Vân bùi ngùi chia sẻ.

Con đường dẫn vào nhà chị Lường Thị Vân chỉ vừa một xe máy, quanh co, dốc cao và rất khó đi (Ảnh: Tùng Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lò Văn Pánh Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh xác nhận, gia đình bà Lò Thị Tíu (mẹ ruột chị Vân) nhiều năm nay thuộc diện hộ nghèo. Bản thân chị Vân được hưởng trợ cấp xã hội 700 nghìn đồng/tháng dành cho người khuyết tật nặng. Tuy nhiên, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với chi phí chữa bệnh và nuôi con.

“Thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ em Vân có kinh phí chữa bệnh, ổn định sức khỏe để nuôi con”, ông Lò Văn Pánh bày tỏ.

Rời ngôi nhà cũ kỹ trên đỉnh đồi, hình ảnh người mẹ gầy gò, xanh xao ôm chặt đứa con thơ khiến chúng tôi không khỏi day dứt. Giữa muôn vàn khắc nghiệt của số phận, người mẹ ấy vẫn khao khát được sống, có điều kiện chữa bệnh để nuôi con khôn lớn.

Thế nhưng, hành trình ấy đang quá sức với em. Vân đang cần lắm những tấm lòng sẻ chia để có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật và tiếp tục hành trình nuôi dạy con gái nên người.