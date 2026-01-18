Bạn đọc Dân trí giúp vợ chồng nghèo vượt nghịch cảnh

Báo Dân trí đã cùng chính quyền địa phương, thay mặt bạn đọc trao biển biểu trưng số tiền 184.929.629 đồng tới gia đình anh Lê Văn Hùng, trú tại thôn Đạo Sơn, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Toàn bộ số tiền này đã được báo chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của chị Nguyễn Thị Chung (vợ anh Hùng).

Trong buổi trao tặng, anh Hùng đã rất xúc động: "Trong lúc khó khăn, bế tắc, sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí đã tiếp thêm cho gia đình tôi niềm tin và nghị lực để vượt qua. Đây cũng là nguồn động viên lớn để vợ tôi tiếp tục chữa bệnh, lo cho tôi và các con".

Đại diện báo Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 184.929.629 đồng đến gia đình anh Hùng (Ảnh: Hoàng Văn Hiến).

Anh Hùng cho biết, số tiền quý báu này sẽ được gia đình sử dụng để trả bớt nợ ngân hàng. Phần còn lại sẽ được gửi tiết kiệm, chi phí chữa bệnh cho vợ và trang trải sinh hoạt, học tập của các con.

"Vợ tôi đang bước vào mũi xạ trị thứ 3. Con gái thứ hai sau khi mổ khối u ở buồng trứng đã khỏi, nay đi học bình thường. Một lần nữa, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí. Sự sẻ chia, yêu thương ấy, gia đình tôi sẽ mang theo và trân trọng suốt đời", anh Hùng bày tỏ.

Anh Lê Văn Hùng là nhân vật trong bài viết "Chồng nằm liệt giường bất lực nhìn người thân lần lượt chết và mắc bệnh". Cuộc đời anh Hùng từ nhỏ đã đầy bi kịch. Anh Hùng sinh ra với khối u ở mắt, mẹ bệnh tật, bố bỏ đi khi anh mới 3 tháng tuổi. Sau khi mẹ qua đời, anh được bà Lê Thị Lụa nhận nuôi.

Năm 2004, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Chung và có 2 con. Năm 2022, một tai nạn lao động khiến anh Hùng bị chấn thương cột sống nghiêm trọng, dẫn đến liệt nửa người.

Bi kịch nối tiếp bi kịch khi tháng 3/2025, bà Lụa, người mẹ nuôi của anh, qua đời vì ung thư phổi giai đoạn cuối. Cùng thời điểm đó, chị Chung phát hiện mắc ung thư vú, con gái út của anh chị cũng phải phẫu thuật khối u ở buồng trứng. Nằm bất động trên giường, anh Hùng chỉ biết nuốt nước mắt nhìn người thân lần lượt ngã quỵ vì bệnh tật.

Chị Chung xúc động trước tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Hoàng Văn Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoằng Hóa, gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Biên tập, phóng viên và bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Hiến nhấn mạnh, sự đồng hành kịp thời của báo Dân trí và bạn đọc không chỉ giúp gia đình anh Hùng vơi bớt gánh nặng trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để cả nhà anh nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

"Tôi mong rằng, thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục là cầu nối nhân ái, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc tới nhiều hoàn cảnh kém may mắn. Tôi hy vọng, gia đình anh Hùng sẽ sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên", ông Hiến bày tỏ.