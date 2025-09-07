Bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình “mẹ hiến gan cứu con” hơn 209 triệu đồng (Video: Tùng Dương).

Ngày 6/9, phóng viên báo Dân trí đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm và trao biển biểu trưng số tiền 209.443.801 đồng tới vợ chồng anh Nguyễn Xuân Toản (SN 1997, trú tại thôn Đông Cao, xã Quảng Oai, TP Hà Nội).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ anh Toản qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được kết chuyển đến tài khoản chị Nguyễn Thị Y Ngoan (vợ anh Toản).

Anh Nguyễn Xuân Toản là hoàn cảnh trong bài viết “Con nguy kịch, mẹ hiến gan cứu con gấp, gia đình đối mặt với khoản nợ lớn”, đã được báo Dân trí đăng tải trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Ngay khi hoàn cảnh anh Toản được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc khắp nơi đã chung tay ủng hộ.

Đón nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, anh Nguyễn Xuân Toản xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, san sẻ gánh nặng chi phí chữa bệnh, giúp anh và mẹ vượt qua giai đoạn nguy khó.

Phóng viên Dân trí cùng PGS.TS.BS Vũ Văn Quang, Chủ nhiệm khoa Gan, mật, tụy và đại diện phòng Công tác xã hội Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao biển biểu trưng số tiền 209.443.801 đồng do bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Toản (Ảnh: CTV).

Ngày 29/4, bệnh nhân Nguyễn Xuân Toản nhập viện trong tình trạng suy gan cấp, chẩn đoán hôn mê gan độ 2. Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành cấp cứu và chỉ định phẫu thuật ghép gan.

Tình thế cấp bách, gia đình khẩn trương tìm người có gan phù hợp để ghép cho anh Toản. Bố và em trai của anh Toản tình nguyện hiến gan nhưng không cùng nhóm máu. May mắn, mẹ anh là bà Hoàng Thị Hoa (48 tuổi) đủ điều kiện hiến gan cho con trai.

Vừa tìm được người phù hợp hiến gan, gia đình anh Toản một lần nữa lao đao khi biết chi phí phẫu thuật ghép gan lên tới 1,8 tỷ đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình.

Anh Nguyễn Xuân Toản trong thời gian điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Tùng Dương).

“Khi đó, bố chồng tôi vừa khóc vừa nói là bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu anh Toản. Vậy là gia đình đã cắm sổ đỏ căn nhà đang ở và vay mượn khắp nơi để có tiền tạm ứng phẫu thuật cho chồng và mẹ chồng tôi”, chị Nguyễn Thị Y Ngoan nhớ lại.

Ca phẫu thuật ghép gan mẹ cho con đã thành công, nhưng do không có Bảo hiểm y tế nên gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.

“Dù anh Toản đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải điều trị lâu dài, tốn kém và dùng thuốc chống thải ghép suốt đời. Chồng tôi là lao động tự do, không có Bảo hiểm y tế nên gia đình phải lo toàn bộ chi phí”, chị Ngoan buồn rầu cho biết.

3 tháng sau ca phẫu thuật ghép gan, sức khỏe anh Toản đã dần hồi phục (Ảnh: Tùng Dương).

Trước tình cảnh gia đình đối mặt với khoản nợ lớn, bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã kịp thời giúp đỡ anh Toản một phần chi phí phẫu thuật, đồng thời động viên tinh thần để anh chiến thắng bệnh tật.

Thay mặt Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, PGS.TS.BS Vũ Văn Quang, Chủ nhiệm khoa Gan, mật, tụy gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm hy vọng sống cho những mảnh đời bất hạnh.