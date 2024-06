Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu bệnh nhân nguy kịch do nhiễm khuẩn

Trên giường bệnh của Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, ông Đinh Văn Cầm (SN 1968, trú tại Đô Lương, Nghệ An) đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Quanh người bệnh nhân Cầm đủ loại thiết bị, máy móc tối tân trợ giúp ông duy trì mạng sống mong manh.

Đứng túc trực bên giường bệnh của anh trai ruột, anh Đinh Văn Quyền (SN 1972, em trai ông Cầm) lo lắng cho biết, ông Cầm nhập viện từ ngày 13/5. Nhiều lần gia đình đã nghĩ ông không qua khỏi.

"Anh ấy nặng gánh gia đình, giờ mà gục xuống thì chị dâu mang bệnh hiểm nghèo và 2 đứa con khuyết tật biết phải làm sao", nói rồi, anh Quyền lặng lẽ quay mặt lau nước mắt.

Anh Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thêm, hoàn cảnh gia đình ông Cầm vô cùng éo le. Hơn 1 tháng qua chăm ông Cầm ở bệnh viện chủ yếu là người em trai ruột. Vợ ông Cầm mắc cường giáp và tiểu đường nặng đã đến giai đoạn biến chứng, thường xuyên phải nằm điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh.

"Bố mẹ nằm viện, gia đình còn 2 người con đã lớn nhưng bị khuyết tật bẩm sinh nặng, nên phải chia người thay nhau chăm sóc. Để lo kinh phí chữa trị cho ông Cầm thực sự vượt quá sức của gia đình ông. Chính vì vậy chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp bệnh nhân có thêm cơ hội được trở về với gia đình… ", anh Nguyễn Tiến Đạt nói.

Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí về gia đình ông Cầm, anh Quyền cho biết thêm, vợ chồng ông Cầm sinh được 5 người con. Nhưng người con thứ 2 và thứ 4 bị khuyết tật trí tuệ, câm, điếc bẩm sinh gần như mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác.

Người con lớn đã có gia đình riêng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, con thứ 3 và thứ 5 đang theo lớp học nghề ngắn hạn. Vợ ông Cầm mắc bệnh cường giáp, suy tim, tiểu đường nặng đã biến chứng sang gan, thận và thường xuyên phải nằm viện.

Là gia đình thuần nông, để trang trải cuộc sống ông Cầm không nề hà bất cứ công việc gì từ phụ hồ, phun thuốc sâu, bốc vác thuê… Hoàn cảnh quá éo le, nên dẫu lao động chính trong nhà có vắt kiệt sức lực, thì bao năm qua gia đình ông luôn sống trong cảnh ăn bữa sáng, lo bữa tối.

"Anh trai tôi trước giờ luôn khỏe mạnh, ít đau ốm. Tự dưng hôm đó anh kêu mệt rồi sốt mê man. Từ bệnh viện Ba Lan bác sĩ chuyển đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai, rồi chuyển tới khoa Hô hấp. Cả làng không ai nghĩ anh tôi lại mắc căn bệnh oái ăm như thế này!... ", anh Quyền mắt đỏ hoe, giọng nấc nghẹn.

Anh Quyền cho biết thêm, những ngày qua đại gia đình xoay như chong chóng, người lo vay tiền, người thay nhau luân phiên chăm sóc vợ chồng ông Cầm và 2 đứa con khuyết tật… Tính đến thời điểm hiện tại các khoản nợ đã lên tới hơn 200 triệu đồng, anh Quyền nói mấy hôm nay không thể vay được ở đâu nữa.

"Anh ấy cả đời vất vả lo cho vợ con. Chúng tôi đều khó khăn, giờ sức cùng lực kiệt rồi. Gia đình tôi khẩn cầu các nhà hảo tâm giúp đỡ anh tôi qua cơn hoạn nạn", anh Quyền nói lời khẩn cầu trong nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Vũ Thị Thu Trang, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân Đinh Vân Cầm nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng do vi khuẩn kháng đa thuốc, nhiễm khuẩn huyết.

Bác sĩ Thu Trang cho biết thêm, hiện bệnh nhân đã thoát sốc, ngừng lọc máu, nhưng tình trạng viêm phổi vẫn rất nặng, vẫn đang phải thở oxy, chưa thể nói trước được điều gì.

Do bệnh nhân nhiễm vi khuẩn kháng hầu hết các loại thuốc nên phải sử dụng kháng sinh mới không nằm trong Bảo hiểm y tế với chi phí rất cao. Ước tính chi phí điều trị lên đến 200 - 300 triệu đồng, đây thực sự là một khoản tiền vô cùng lớn với một gia đình thuần nông, khó khăn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5248 xin gửi về:

1. Đinh Văn Viên (con trai bệnh nhân Đinh Văn Cầm)

Địa chỉ: Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An

ĐT: 0971071822

