Người thợ hồ xin hòm làm đám tang cho con gái bị tai nạn ở Bình Dương

Ngày 16/4, Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe đạp điện làm một nữ sinh lớp 11 tử vong. Nạn nhân là em N.T.M.P. (17 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú TP Dĩ An, Bình Dương).

Từ sáng đến trưa cùng ngày, bạn bè và thầy cô giáo của M.P., người thân cùng nhiều người dân tại TP Dĩ An đã đến chia buồn với gia đình anh Nguyễn Bá Tân (SN 1983, cha của nạn nhân), trú tại 17/4C, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An.

Người thầy cũ của M.P. đến chia buồn cùng gia đình (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo nội dung vụ việc, hơn 17h ngày 15/4, nam tài xế lái xe đầu kéo container biển số 61C-211xx lưu thông trên đường ĐT743A, theo hướng từ quốc lộ 1K đi ngã tư 550, xe đầu kéo đến điểm giao với đường Nguyễn Trãi (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do M.P. lái (chưa rõ hướng lưu thông).

Vụ va chạm khiến nữ sinh cùng chiếc xe đạp điện bị ô tô đầu kéo cuốn dưới gầm, ủi đi một đoạn. Nữ sinh bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo tìm hiểu của Dân trí, gia cảnh của nữ sinh khó khăn, cha làm thợ hồ, mẹ làm bảo mẫu tại một trường mầm non. Rạng sáng 16/4, qua lời giới thiệu, anh Tân đã liên hệ nhóm mạnh thường quân tại TP Dĩ An để xin hòm mai táng cho con gái và được họ đồng ý hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP Dĩ An), nơi em M.P. đang theo học, cũng có thư ngỏ kêu gọi lòng hảo tâm, sự chia sẻ, quyên góp của quý thầy cô, phụ huynh và các học sinh để gia đình M.P. có thêm kinh phí lo hậu sự.

Anh Tân, chị Hằng bên bàn thờ của người con gái (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trò chuyện với phóng viên, anh Tân cho biết, ngoài M.P., gia đình còn có 2 con gái đang học lớp 1 và lớp 3. Trong đó, bé lớp 1 bị bệnh tim, não và liệt một tay, gia đình đang tìm cách chữa trị; còn bé 9 tuổi đang học lớp 3 bị bệnh động kinh.

Anh Tân nói, từ tối qua xảy ra sự việc đến nay anh chưa chợp mắt, bộ quần áo đi làm công trình cả ngày hôm qua vẫn chưa được thay.

Anh Tân kể, chiều 15/4, anh đi làm cho công trình tại TP Thủ Đức, vì không mang theo điện thoại nên anh không biết tin con gái gặp nạn.

Đến tối, anh Tân về đến phòng trọ và được chủ trọ báo tin P. bị tai nạn giao thông, đang nằm ở Bệnh viện TP Thủ Đức. Ngay lập tức, anh Tân quay xe chạy đến bệnh viện nhưng các bác sĩ thông báo con gái anh đã mất.

Anh Tân quê ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), còn vợ là chị Lê Thị Hằng (42 tuổi, quê Thanh Hóa), hai vợ chồng đã mưu sinh tại TP Dĩ An gần 20 năm. Cả gia đình 5 người sống chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ khoảng 15m2.

Hiện trường vụ tai nạn tối 15/4 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Thu nhập bấp bênh cộng thêm việc hai con gái của anh đau ốm triền miên nên tiền kiếm được bao nhiêu cũng không đủ. Thời gian trước, chị Hằng ở nhà lo cho con nên anh Tân là lao động chính của cả gia đình. Gần đây, chị Hằng đã xin được công việc tại một trường mầm non.

Ông Hải (hàng xóm của anh Tân ở Nghệ An) cho biết, trong số 3 người con của anh Tân, M.P. là khỏe mạnh nhất, học giỏi và hiền lành. "Ngoài thời gian đi học, P. phụ giúp cha mẹ giữ em, nấu ăn, buổi chiều đi đón em", ông Hải chia sẻ.

Sau khi M.P. gặp nạn, ông Hải cũng vào bệnh viện để phụ vợ chồng anh Tân lo hậu sự cho con gái.