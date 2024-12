Bác sĩ kêu gọi giúp người phụ nữ bỏng nặng đang nuôi em ung thư và bệnh tim

Lao vào căn bếp đầy rơm rạ khô dập lửa, người phụ nữ nghèo bị bỏng nặng

Chúng tôi tìm đến khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia sau khi nhận được thông tin từ tổ Công tác xã hội của bệnh viện, về một bệnh nhân bị bỏng nặng có hoàn cảnh hết sức éo le, rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Trên giường bệnh phòng Hồi sức tích cực, bà Nguyễn Thị Ngọt (SN 1958, trú tại thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nằm bất động, băng trắng quấn từ đầu xuống chân.

Vừa mới hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê sâu, bà Ngọt càng cảm nhận rõ hơn sự đau đớn khủng khiếp đến từ những vết bỏng sâu khắp cơ thể. Băng quấn kín người, chỉ hở gương mặt loang lổ các vết bỏng nặng, người phụ nữ bất hạnh rướn người, mấp máy đôi môi khô nứt, dường như bà muốn nói điều gì nhưng không thể.

Ngoài hành lang buồng bệnh, bà Nguyễn Thị Vừa (SN 1973, em gái bà Ngọt), thấp thỏm nhìn qua ô cửa kính ngóng tin chị ruột. Mỗi khi thấy người từ trong phòng bệnh bước ra, bà Vừa lại níu lấy hỏi dồn…

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má đen sạm, 2 tay ôm ngực, giọng thều thào ngắt quãng, bà Vừa cho biết, chị gái bà bị nạn vào chiều ngày 27/11.

Sau khi nhóm bếp chuẩn bị bữa tối, bà Ngọt ra sân giếng rửa rau. Không ngờ, ngọn lửa bén vào đống rơm rạ dự trữ trong gian bếp, cháy ngùn ngụt. Phát hiện có đám cháy, theo phản xạ tự nhiên, bà Ngọt cứ vậy lao vào dập lửa, không may bị bỏng rất nặng.

Theo chia sẻ của bà Vừa, gia đình có 9 anh chị em, trong đó, bà Ngọt là chị cả, bà Vừa là con thứ 6.

Khi bố mẹ qua đời, các anh chị em khác lần lượt xây dựng gia đình riêng, thương bà Vừa ốm đau bệnh tật từ nhỏ, bà Ngọt ở vậy chăm sóc em. Bao năm qua chị em bà Vừa nương tựa vào nhau, chật vật kiếm sống.

Bà Vừa tâm sự, bản thân bị bệnh tim và ung thư vú. Nhiều lần bà tưởng như đã bước chân vào cửa tử, nhưng rồi ông Trời thương nên vẫn vượt qua một cách thần kỳ.

Nhiều năm qua, 2 chị em sống chủ yếu bằng tiền trợ cấp xã hội, cùng sự hỗ trợ của bà con chòm xóm và sự quan tâm của chính quyền địa phương…

"Căn nhà cấp 4 nhỏ của chúng tôi cũng là chính quyền địa phương và bà con, hàng xóm, nhà hảo tâm xây cho. Tiền trợ cấp hàng tháng của chị Ngọt dành mua thuốc cho tôi, cơm có thể không ăn chứ thuốc không thể thiếu. Bác sĩ nói, bệnh tim của tôi phải phẫu thuật sớm, nhưng không có tiền mổ nên giờ đã chuyển sang suy tim…", bà Vừa thở dốc.

Em gái suy tim, ung thư vú khóc ngất trước phòng hồi sức, khẩn cầu giúp chị ruột

Bà Vừa cho biết thêm, lúc bà Ngọt bị bỏng nặng phải đi cấp cứu, trong nhà 2 chị em không có đồng nào. Các em, các cháu trong nhà, cùng bà con hàng xóm, gom vào được hơn 5 triệu đồng.

Trước tình trạng hết sức nghiêm trọng của bệnh nhân, các bác sĩ ở bệnh viện Hải Dương đã khẩn cấp chuyển bà Ngọt đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia ngay trong đêm 27/11.

"Chị em tôi không có tiền, nhà cũng chẳng có gì để bán. Các anh em đều nghèo khó, tôi giờ không biết vay mượn ở đâu! Cả cuộc đời chị Ngọt khổ quá rồi, cúi đầu xin anh, chị, cô, bác…, giúp đỡ", bà Vừa khẩn cầu trong 2 hàng nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọt nhập viện đêm 27/11, trong tình trạng sốc bỏng lửa nặng, nhiễm khuẩn huyết, suy mòn.

Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng lửa 28% cơ thể, trong đó bỏng sâu 18% độ III, IV ở mặt, thân, chi".

Bác sĩ Dịu Hiền cho biết thêm, ngay lập tức các y, bác sĩ đã cho bệnh nhân hồi sức tích cực, kháng sinh toàn thân, nuôi dưỡng, phẫu thuật cắt hoại tử, ghép da tự thân, da đồng loại….

Hiện bệnh nhân bị nhiễm khuẩn trực khuẩn mủ xanh tại chỗ và toàn thân nên cần đắp các thuốc kháng khuẩn như Mafenid là thuốc đặc hiệu chưa được Bảo hiểm y tế chi trả, ước tính tổng chi phí cần khoảng 5 triệu đồng/ngày.

Bệnh nhân không chồng, không con, thuộc hộ nghèo, đi theo chăm sóc chỉ có người em gái mắc bệnh tim nặng và ung thư vú cũng không chồng, không con.

Những ngày qua, bệnh viện và các bác sĩ vừa tận tâm cứu chữa, vừa vận động mọi nguồn lực xin cho bệnh nhân. Hiện tại, ngoài khoản tạm ứng 5 triệu đồng, họ chưa đóng được thêm khoản nào.

"Đây là một ca bệnh nan giải, bệnh nhân không chồng, không con, bị bỏng quá nặng. 2 chị em họ nghèo đến cùng kiệt, từ cốc sữa, cái bỉm cũng phải xin của bệnh nhân khác. Chúng tôi khẩn thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp, cho bệnh nhân thêm cơ hội được sống…", bác sĩ Dịu Hiền nói.

