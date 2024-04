20 năm chương trình Nhân ái báo Dân trí: Lòng trắc ẩn và tình yêu thương đồng bào đất Việt

Chương trình Nhân ái của báo Dân trí ra đời từ năm 2004 và đều đặn suốt 20 năm qua, trên báo điện tử mỗi ngày có 1 - 2 bài viết đăng trang chủ về "những bức thư yêu thương", thể hiện tình yêu thương con người, với mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống.

Chuyên mục đã và đang ngày ngày góp phần đánh thức, khơi dậy lòng trắc ẩn và tình yêu thương đồng bào từ sâu thẳm trong trái tim mỗi con người trong xã hội, giữa cuộc mưu sinh ồn ào với những hoàn cảnh sống đáng thương của những người mắc bệnh hiểm nghèo không nơi nương tựa, những phòng học tan hoang giữa núi rừng, những học sinh chân trần hàng ngày phải lội sông đến trường tìm chữ…

Trải qua hai thập kỷ, hoạt động Nhân ái của báo Dân trí đã trở thành cầu nối yêu thương, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho hàng ngàn mảnh đời bất hạnh trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Có thể nói, một phần quan trọng gây dựng nên tên tuổi của Dân trí trong lòng bạn đọc hai thập kỷ qua, chính là từ những hoạt động xã hội ý nghĩa, được thực hiện bằng tâm huyết, tấm lòng của những người làm báo tại Dân trí.

Chuyên mục Tấm lòng nhân ái hoạt động với sứ mệnh cao cả là "Kết nối yêu thương, sẻ chia hy vọng". Chuyên mục hướng đến mục tiêu giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, bệnh nhân nghèo...

Tính đến nay đã có hơn 5.100 hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội mà báo Dân trí đăng tải; bạn đọc, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ với kinh phí hàng năm từ 50 đến 60 tỉ đồng. Tấm lòng hảo tâm của hàng vạn độc giả của báo Dân trí khắp trong và ngoài nước đã giúp các hoàn cảnh vượt qua khó khăn, thay đổi số phận.

Và trên chặng đường 20 năm, bên cạnh những nỗ lực bền bỉ làm nhịp cầu nối tấm lòng nhân ái của bạn đọc đến những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, báo Dân trí đã kêu gọi, xây dựng được 126 công trình nhân ái.

Trong đó, 48 công trình là phòng học, điểm trường; 28 công trình cầu dân sinh ở các địa phương vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. 50 công trình là những căn nhà phao tại 2 xã Tân Hóa và Minh Hóa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tổng trị giá các công trình lên đến hàng chục tỉ đồng.

Trên hành trình 20 năm đã qua, báo Dân trí hạnh phúc được làm nhịp cầu, nối tấm lòng nhân ái của bạn đọc đến những nơi khó khăn nhất, những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất và cũng thật xúc động khi được lắng nghe những chia sẻ và tri ân của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chuyên mục Tấm lòng nhân ái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như:

Hỗ trợ tài chính: Ngoài những chương trình trọng điểm như xây cầu, xây phòng học, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ hàng năm, báo Dân trí được biết đến với hoạt động giúp đỡ những mảnh đời, những số phận không may mắn.

Báo đã thay mặt độc giả, trao tặng hàng trăm tỷ đồng tới các hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có điều kiện để cải thiện cuộc sống, vươn lên trong học tập và công việc.

Mỗi năm trung bình có hơn 400 hoàn cảnh khó khăn được báo Dân trí đăng tải, kết nối với các tấm lòng hảo tâm thông qua chuyên mục Tấm lòng nhân ái. Tổng số tiền bạn đọc trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ các hoàn cảnh trung bình hàng tuần là 1 tỉ đồng.

Tổng số tiền 50 - 60 tỉ đồng/năm mà bạn đọc giúp đỡ các hoàn cảnh nhân ái đã thật sự mang lại hiệu quả tích cực cho từng con người, từng gia đình và xã hội

Nhiều cô bé, cậu bé bị mắc bệnh ung thư tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ… có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn sau khi được bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ thông qua báo Dân trí thì phần nào đã "chế ngự" được bệnh ung thư quái ác và tiếp tục đến trường.

Có thể kể đến chuyện cô bé Đỗ Khanh Huyền (học sinh lớp 4A3, trường tiểu học Gia Thượng, quận Long Biên, Hà Nội). Huyền được các y bác sĩ phát hiện căn bệnh ung thư hạch khi em chưa tròn 10 tuổi. Gia đình Huyền có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố mẹ đều dân tỉnh lẻ về Hà Nội thuê phòng trọ và đi làm thuê cho các chủ lao động.

Không may đứa con gái bé bỏng phát hiện căn bệnh ung thư quái ác, gia đình nghèo kiệt quệ không thể tìm đâu số tiền hàng trăm triệu đồng để chữa bệnh cho con. Sau khi hoàn cảnh gia đình bé Huyền được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay đưa em từ cõi chết trở về và giờ em tiếp tục đến trường.

Cũng giống như trường hợp Đỗ Khanh Huyền, em Nguyễn Thị Thu Nga (học sinh lớp 7, trường THCS Hồng Châu, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) là nhân vật trong bài viết: "Bố chết, mẹ đi lấy chồng, bé gái 13 tuổi đau đớn chống chọi với căn bệnh ung thư" đã đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí.

Thời điểm tháng 2/2019 khi lần đầu tiên gặp em, cô bé buồn, ủ rũ với những cơn đau hành hạ của căn bệnh ung thư tuyến giáp và là bệnh nhân của khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K3 Tân Triều, Hà Nội.

Sau khi hoàn cảnh của cô bé được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc đã chung tay giúp đỡem và gia đình vượt qua được số phận, chế ngự được căn bệnh ung thư giúp em trở lại trường học.

Có thể nói, hoạt động nhân ái của báo Dân trí đã trở thành cầu nối vô cùng hiệu quả giúp những tấm lòng nhân ái đến gần, đến nhanh hơn với các hoàn cảnh, các mảnh đời bất hạnh. Như trường hợp người ông nội nghèo khó bán cánh đồng lúa non tại tỉnh Quảng Bình đưa cháu nội ra Hà Nội để chữa bệnh ung thư.

Ngay sau khi hoàn cảnh bi đát của ông cháu được báo Dân trí đăng tải đã "chạm" đến trái tim bạn đọc, chỉ trong vòng 1 tuần, hàng vạn bạn đọc, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ ông cháu số tiền lên đến gần 2 tỉ đồng.

Hay hoàn cảnh "Người phụ nữ có hàm răng "kì dị" nửa thế kỉ chưa một lần ngoái đầu". Câu chuyện kể về chị Nguyễn Thị Sáu, (54 tuổi, trú tại khu 2, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Năm lên 6 tuổi, chị Sáu bị ngã vào bếp lửa, may mắn thoát chết, nhưng chị đã trở thành người tàn tật. Toàn bộ phần da trước ngực và cổ bị cháy co rút lại khiến cho đầu, cổ, ngực chị Sáu gần như liền một khối, khiến chị không thể ngoái cổ được.

Khuôn mặt chị cũng bị kéo lệch biến dạng khủng khiếp, với hàm răng rụng gần hết, chỉ còn vài chiếc dài ngoằng luôn chìa ra… khiến những ai mới gặp chị lần đầu thấy ái ngại không dám nhìn lâu.

Sau khi hoàn cảnh của chị Sáu được bạn đọc và các nhà khoa học biết đến thông qua bài báo Dân trí phản ánh, PGS.TS Nguyễn Gia Tiến - Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia tham gia hỗ trợ, điều trị miễn phí cho chị Nguyễn Thị Sáu.

Hàng nghìn bạn đọc báo Dân trí chung tay hỗ trợ. Đến nay, cổ chị đã ngoái lại được và hàm răng cũng đã được làm lại khiến chị hết sức vui mừng và cảm động. Cuộc đời chị Sáu đã hoàn toàn thay đổi từ đây.

*Những cây cầu, trường học, phòng học mang tên Dân trí

Tính đến nay báo Dân trí đã đưa vào sử dụng 28 cây cầu mang tên "Cầu Dân trí", 48 công trình là phòng học, điểm trường trên khắp cả nước.

Chương trình xây dựng những cây cầu mang tên "Cầu Dân trí" được báo Dân trí thực hiện từ năm 2009, trong đó có 12 cây cầu được xây dựng ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, số còn lại là ở những tỉnh còn nhiều khó khăn như Quảng Bình, Kon Tum, Quảng Nam, Thanh Hóa và Yên Bái, Phú Thọ, Nghệ An…

Sự tin tưởng tuyệt đối của bạn đọc, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài đồng hành cùng báo Dân trí trong 20 năm qua là niềm tự hào lớn để báo Dân trí kiên định con đường đã chọn.

*Tặng thẻ bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo

Nhằm tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học, báo Dân trí thực hiện loạt chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế tới học sinh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023 và 2023 - 2024. Cụ thể: Năm học 2022 - 2023, tổ chức trao tặng 1500 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 600 triệu đồng tại TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Năm học 2023 - 2024, tiếp tục trao tặng 1200 thẻ bảo hiểm y tế tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ trước thềm năm học mới.

Chuyên mục Tấm lòng nhân ái hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và hiệu quả. Báo Dân trí luôn giữ vững tôn chỉ: "1 đồng đến là 1 đồng đi".

Quỹ đã được các cơ quan chức năng và nhà hảo tâm dành sự tin tưởng tuyệt đối.

Với mục tiêu giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, báo Dân trí thành lập chuyên mục Tấm lòng nhân ái như nhịp cầu nối những tấm lòng hảo tâm với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt 20 năm, chuyên mục Tấm lòng nhân ái đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa như: xây cầu Dân trí, xây trường, xây phòng học, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên 63 tỉnh thành cả nước…

Năm 2021, Đại dịch Covid - 19 tiếp tục có tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Trước tình hình đó, chuyên mục Nhân ái và tập thể báo Dân trí triển khai 10 "chiến dịch" lớn, đạt thành công và hiệu ứng rất tốt.

Chuyên mục Tấm lòng nhân ái cũng đã phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam trích số tiền 1,3 tỉ đồng hỗ trợ trẻ em, các em học sinh nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại các tỉnh thành: Hải Dương, 300 triệu đồng; Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Tĩnh, TPHCM, mỗi tỉnh thành phố 200 triệu đồng.

Ảnh tư liệu

Đó là Chương trình tặng 13 máy thở tại TPHCM và TP Cần Thơ, chung tay cùng y, bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân nặng do virus Covid-19.

Đó là Chương trình "Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch" tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Không chỉ trao tặng gạo, báo Dân trí tiếp tục phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã trao tới các hộ gia đình nghèo bò giống để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đó là Chương trình "Kiên cường Việt Nam", báo Dân trí phát động và trao tặng gần 3.000 túi an sinh, tổng giá trị một tỷ đồng. Gần 3.000 túi an sinh với đầy đủ lương thực, thực phẩm, gia vị, đồ dùng thiết yếu đã được trao tặng tận tay cho người khó khăn, gia đình chính sách trong vùng dịch tại TPHCM, Hà Nội.

Đó là Chương trình "Nhà an toàn, sống an tâm": Năm 2021, lần đầu tiên Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí kí kết Hợp tác với Chương trình Phát triển thế giới Liên Hợp Quốc (UNDP) và Quỹ Khuyến học Việt Nam: Kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng 100 "nhà an toàn, sống an tâm" trị giá 6 tỉ đồng, dành tặng người dân và gia đình các em học sinh nghèo vùng rốn lũ tỉnh Quảng Bình. Sau 4 tháng Chương trình kêu gọi, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ đủ 100 ngôi nhà.

Chuyên mục Tấm lòng nhân ái là cầu nối yêu thương giữa những người có tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh khó khăn. Quỹ đã lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia đến với cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Chuyên mục Tấm lòng nhân ái kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, các cá nhân hãy chung tay góp sức ủng hộ để hoạt động Nhân ái báo Dân trí có thể tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho họ niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.

Nội dung: Phúc Hưng

Thiết kế: Tuấn Huy

03/04/2024 - 06:18