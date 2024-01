Khởi công cầu Dân trí đi vào vùng lõi du lịch bản Chăm Pộng và Nậm Nghẹp

Khi hay tin báo Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công cây cầu Dân trí thông tuyến đường vào vùng lõi du lịch và "đặc khu kinh tế" của 2 bản Chăm Pộng và Nậm Nghẹp, (xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La), ngay từ sáng sớm, nhiều bà con dân tộc của 2 bản đã náo nức kéo về đây.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Dân trí bày tỏ niềm vui với chính quyền địa phương và người dân của 2 bản Chăm Pộng và Nậm Nghẹp. Ông Toàn cho biết, đây là cây cầu Dân trí đầu tiên của năm mới 2024, công trình được khởi công trên mảnh đất vùng sâu, vùng xa của núi rừng huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Cây cầu được khởi công sẽ không chỉ giúp người dân, các em học sinh đi lại dễ dàng, mà còn giúp bà con nhân dân trong vùng thuận tiện trong việc giao thương hàng hóa, phát triển du lịch.

"Tôi chứng kiến sự vất vả của người dân 2 bản Chăm Pộng, Nậm Nghẹp, được tận thấy sự khó khăn trong vấn đề đi lại của bà con trong vùng và được nghe lãnh đạo xã trao đổi có những đợt tắc đường bà con không thể chở nông sản như táo mèo, thảo quả ra ngoài bán, rồi bị thương nhân ép giá…, thiệt hại hàng chục tỉ đồng mà thấy xót xa", ông Toàn chia sẻ.

Báo Dân trí với phương châm Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái đã luôn thể hiện trách nhiệm của mình trước những khó khăn của người dân và của chính quyền địa phương, thông qua những hoạt động nhân ái. Đến nay, với sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và sự chung tay của bạn đọc, báo Dân trí đã xây dựng được 76 công trình nhân ái, trong đó có 28 cây cầu, 48 công trình, còn lại là trường học, nhà nội trú dành cho các em học sinh.

"Số tiền hơn một tỷ đồng xây dựng cây cầu quan trọng tại xã Ngọc Chiến là mồ hôi, công sức của hàng nghìn công nhân Tổng công ty May 10, đóng góp bằng những ngày lương, cùng sự ủng hộ của bạn đọc và các nhà hảo tâm thông qua báo Dân trí, nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả với người dân và chính quyền địa phương", ông Toàn cho biết thêm.

Cũng trong buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Toàn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới lãnh đạo, cán bộ, công nhân của Tổng công ty May 10, mặc dù trong điều kiện kinh tế có nhiều thách thức, khó khăn, nhưng đã hết sức hào hiệp chung tay cùng các nhà hảo tâm, bạn đọc thông qua báo Dân trí để giúp đỡ người dân ở những nơi còn có nhiều khó khăn như xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

Ông Toàn cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo huyện Mường La, người dân trong vùng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để báo Dân trí được xây dựng cây cầu quan trọng giúp cho địa phương vượt qua khó khăn.

Cũng tại buổi lễ khởi công, ông Vũ Đức Thuận, Bí thư Huyện ủy Mường La bày tỏ sự trân trọng tấm lòng nhân ái cao đẹp của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng Công ty May 10, các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí đã dành cho địa phương. Những tình cảm quý báu này giúp người dân trong vùng vượt qua khó khăn, tạo động lực phát triển kinh tế nông sản, kinh tế du lịch.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng giao thông trong vấn đề phát triển kinh tế của địa phương, ông Thuận đề nghị các phòng, ban chuyên môn của huyện, xã, người dân trong vùng phải tạo mọi điều kiện về các thủ tục hành chính để cây cầu sớm được hoàn thành đúng tiến độ, khánh thành và đi vào sử dụng đúng dịp Lễ hội hoa Sơn Tra lần thứ 2, giữa tháng 3/2024.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại buổi lễ khởi công, ông Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến cho biết, bản Chăm Pộng là một bản đặc biệt khó khăn của xã, với 75 hộ dân, 341 nhân khẩu. Bản Nậm Nghẹp có 131 hộ dân, 754 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, khi mùa mưa lũ 2 bản bị chia cắt nhiều ngày, có năm kéo dài đến gần một tháng, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của các cháu học sinh và ảnh hưởng lớn đến việc giao thương hàng hóa của bà con 2 bản.

Những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Chiến nói chung đặc biệt là nhân dân 2 bản Chăm Pộng và Nậm Nghẹp nói riêng luôn mong ước, khát khao có cây cầu qua suối.

Việc khởi công cầu Dân trí và tới đây đưa vào sử dụng không chỉ giúp bà con nhân dân và các cháu học sinh đi lại dễ dàng hơn mà còn thuận tiện cho việc trao đổi mua bán hàng hóa.

Ông Sỹ cho biết thêm, 2 bản có diện tích quả Sơn Tra (táo mèo) gần 2.000ha, sản lượng đạt 2.000 tấn/năm; thảo quả 200ha đạt 600 tấn/năm. Trước đây, do không có cầu nên việc mua bán, trao đổi hàng hóa gặp nhiều khó khăn và bà con thường xuyên bị thương lái ép giá gây thiệt hại về kinh tế.

Bản Nậm Nghẹp là vùng lõi của du lịch xã Ngọc Chiến có diện tích Hoa Sơn Tra 1.600ha, chè cổ thụ 300ha, đỉnh núi Tà Chì Nhù cao 2,979 mét, có 3.000ha rừng nguyên sinh, rừng rêu cổ thụ, thuận lợi để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch tắm rừng…, có dòng suối mát lành để nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao đặc biệt là cá tầm, cá hồi…

Chính vì thế việc xây dựng cầu Dân trí không chỉ giúp người dân 2 bản trong phát triển kinh tế nông sản mà sẽ tiếp tục mở ra hướng phát triển kinh tế du lịch cho địa phương.

Công trình cầu Chăm Pộng, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La có mức đầu tư 1,3 tỉ đồng do Tổng công ty May 10 ủng hộ 600 triệu đồng, các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí ủng hộ 197.376.745 đồng. Như vậy, hiện nay công trình còn thiếu khoảng 500 triệu đồng.

