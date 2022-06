Bill Gates xem tiền điện tử và NFT là "trò của những kẻ ngốc"

Phát biểu tại một sự kiện về biến đổi khí hậu do hãng tin TechCrunch tổ chức, Bill Gates cho biết ông thích đầu tư vào các tài sản hữu hình và tạo ra sản phẩm thực tế như nhà máy, trang trại hoặc một công ty tạo ra sản phẩm… đó là lý do ông không muốn đầu tư vào tiền điện tử hoặc các sản phẩm NFT (Non Fungible Token -Token không thể thay thế, là một dạng vật phẩm ảo được xác thực bằng công nghệ blockchain, có chữ ký số của người sở hữu - hay còn gọi là chuỗi mã NFT).

"Tôi đã quen với các loại tài sản như một trang trại, nơi họ có sản phẩm đầu ra hoặc một công ty tạo ra sản phẩm. Đối với tiền điện tử, tôi không tham gia vào thị trường này, tôi không đầu tư bất cứ thứ gì trong đó", Bill Gates chia sẻ.

Bill Gates tin vào những tài sản thực hơn là những giá trị ảo như tiền điện tử (Ảnh: Getty).

Nhà sáng lập Microsoft cho rằng thị trường tiền điện tử và NFT hoạt động "100% dựa trên học thuyết kẻ ngốc hơn", nghĩa là kiếm tiền bằng cách định giá tài sản cao hơn mức thực tế và sẽ tìm ra những "kẻ ngốc hơn" để tiếp tục bán tài sản đó với giá cao hơn để kiếm lời.

"Giá trị của tiền điện tử chỉ dựa trên phán đoán rằng sẽ có người sẽ mua chúng với giá cao hơn, chứ không tạo ra bất kỳ lợi ích nào cho xã hội như các khoản đầu tư khác", tỷ phú Bill Gates chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên Bill Gates đưa ra những bình luận tiêu cực và thể hiện thái độ không ủng hộ tiền điện tử. Trong một bài trả lời phỏng vấn vào tháng 2/2021, Bill Gates đã bày tỏ lo lắng về sự nguy hiểm của các nhà đầu tư thường xuyên mua vào Bitcoin, đặc biệt khi thị trường tiền điện tử có thể biến động mạnh và lao dốc chỉ dựa trên một vài tuyên bố của những nhà đầu tư nổi tiếng, chẳng hạn như Elon Musk.

"Đừng chạm vào Bitcoin nếu bạn không có nhiều tiền như Elon Musk", Bill Gates chia sẻ vào tháng 2/2021. "Elon có rất nhiều tiền và anh ấy rất sành sỏi. Với Elon, sự biến động giá Bitcoin không phải là vấn đề quá quan trọng. Suy nghĩ chung của tôi là… nếu bạn có ít tiền hơn Elon, bạn có lẽ nên đề phòng".

"Tôi không hề sở hữu Bitcoin và cũng không có nhu cầu sở hữu. Giá Bitcoin có thể tăng hoặc giảm chỉ dựa trên sự hưng cảm và tôi không có cách nào để dự đoán được sự biến động đó", Bill Gates chia sẻ thêm.

Cảnh báo của Bill Gates là hoàn toàn có căn cứ. Vào thời điểm tháng 2/2021, Bitcoin đang trên đà tăng giá. Tuy nhiên, sau khi lên đỉnh 64.000 USD vào tháng 11/2021, giá trị của Bitcoin đã liên tục sụt giảm trong thời gian qua và hiện tại chỉ còn ở mức 21.664 USD. Các chuyên gia dự báo giá Bitcoin sẽ còn tiếp tục sụt giảm mạnh trong thời gian tới, kéo theo sự đi xuống của cả thị trường tiền điện tử.

Bạn thân của Bill Gates, nhà đầu tư tài ba Warren Buffett cũng đã thể hiện quan điểm không ủng hộ tiền điện tử và Bitcoin. Buffett từng khẳng định rằng dù có thể mua lại toàn bộ số Bitcoin đang có với giá chỉ 25 USD, ông cũng sẽ từ chối không mua vì Bitcoin không có giá trị thực sự nào.

Theo CNBC/The Verge