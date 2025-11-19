Cô gái 19 tuổi ba lần sốc nặng, suýt qua đời vì sốt xuất huyết

Ngày 19/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho hay, đơn vị này vừa xử trí thành công một trường hợp sốt xuất huyết nặng với diễn tiến đặc biệt nguy kịch, khi bệnh nhân liên tiếp rơi vào ba lần tái sốc trong vòng hơn 24 giờ.

Bệnh nhân N.N.V.A (19 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TPHCM) nhập viện ngày 2/11 trong tình trạng sốt ngày thứ 4, mệt nhiều, đau bụng và nôn ói liên tục.

Trước nhập viện một ngày, người bệnh A. được chẩn đoán sốt xuất huyết trên thể trạng béo phì (BMI 28). Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân sốt xuất huyết.

Cô gái có thể trạng béo phì, nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết (Ảnh: BV).

Ghi nhận tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng tụt huyết áp, được xác định sốc sốt xuất huyết ngày thứ 4. Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Cấp cứu tiến hành hồi sức ban đầu rồi chuyển bệnh nhân qua khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Dù được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, bệnh nhân liên tục rơi vào tình trạng tái sốc: lần thứ nhất sau 8 giờ điều trị, lần thứ hai lúc 11h30 ngày 3/11 và lần thứ ba lúc 1h30 ngày 4/11.

Các đợt tái sốc gây ra hàng loạt biến chứng nặng gồm tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi phải lượng nhiều gây xẹp phổi, hạ albumin và hạ canxi máu nặng.

Trước diễn tiến bệnh phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn khẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM để thống nhất hướng xử trí.

Người bệnh được hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, bù canxi, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi huyết động liên tục. Nhờ can thiệp tích cực và kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định và đã được xuất viện.

Theo BSCKI Văn Viết Thắng, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng rất nhanh, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 của bệnh và ở những người có yếu tố nguy cơ.

“Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như nôn nhiều, đau bụng, lừ đừ, khó thở, tay chân lạnh hoặc sốt kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ sốc và tái sốc”, bác sĩ Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, khi có dấu hiệu sốt cao, nhóm nguy cơ cao cần nhập viện sớm, bao gồm trẻ dưới 1 tuổi, người trên 60 tuổi, phụ nữ mang thai, và bệnh nhân có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, bệnh thận, bệnh gan hoặc béo phì để được sớm chẩn đoán và điều trị.

Sốt xuất huyết rất dễ bị nhầm lẫn với nhiễm siêu vi thông thường dẫn đến việc người bệnh tự điều trị tại nhà và chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã vào giai đoạn nguy hiểm, có biến chứng phức tạp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, sốt xuất huyết rất dễ diễn tiến nặng trên chính những người trẻ, khoẻ. Chính hệ miễn dịch mạnh mẽ có thể trở thành con dao hai lưỡi, gây ra "cơn bão cytokin" làm tổn thương thành mạch, dẫn đến thoát huyết tương, sốc, tổn thương các cơ quan.

Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), từ ngày 03/11 đến ngày 09/11 (tuần 45), toàn thành phố ghi nhận 1.961 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 45 là 52.501 ca.

Tại TP Cần Thơ - thủ phủ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - từ đầu năm đến ngày 22/10 đã ghi nhận 3.472 ca mắc sốt xuất huyết. Các tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long cũng ghi nhận số ca mắc tăng hơn 80-130% so với năm trước, nhiều tuần vượt ngưỡng cảnh báo dịch.

Theo số liệu của Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến hết tháng 10, cả nước đã ghi nhận 135.515 ca mắc và 26 trường hợp tử vong. Trong đó, khu vực phía Nam có 103.601 ca, chiếm hơn 76% tổng số ca.