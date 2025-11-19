Cụ bà 78 tuổi tìm lại giấc ngủ sau 4 năm đau đớn vì zona thần kinh

Đau bỏng rát, đau như kim châm điện giật hàng ngày vì biến chứng sau zona

Suốt 4 năm, bà L.T.G (78 tuổi) phải chịu những cơn đau bỏng rát vùng nách và thành ngực trái do biến chứng sau zona thần kinh. Cơn đau gây ra căng thẳng, lo âu, làm huyết áp của bà thường tăng cao dù vẫn sử dụng thuốc hàng ngày theo chỉ định. Những cơn đau ngày càng tăng, hành hạ khiến bà không ăn, không ngủ được, nhiều đêm thức trắng vì quá đau đớn. Bà sụt cân nhanh chóng, sức khỏe, tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bà G là trường hợp điển hình của bệnh nhân bị đau sau zona thần kinh, biến chứng do virus Varicella Zoster (VZV) tấn công và gây tổn thương các dây thần kinh cảm giác, dẫn đến cơn đau kéo dài dù các triệu chứng ban đầu đã khỏi. Nhiều bệnh nhân ví cơn đau sau zona thần kinh giống như cảm giác khi bị kim châm, dao đâm hay điện giật, đủ để thấy mức độ dữ dội của cơn đau này.

Ròng rã nhiều năm, bà G đã đi khám và điều trị khắp nơi, với đủ mọi phương pháp nhưng không thấy đỡ. Bà chia sẻ, cứ ai mách cho phương pháp mới, bà đều đến chữa thử. Cách đây 2 năm, bà từng mua gói massage với giá gần 10 triệu đồng với hy vọng cắt đứt cơn đau. Tuy nhiên, mọi cách chỉ đem lại hiệu quả tạm thời, cơn đau vẫn âm ỉ và bùng phát, len lỏi vào từng bữa ăn, giấc ngủ.

Bà G đau dữ dội vùng nách, lan ra cả cánh tay trái (Ảnh minh họa: Freepik).

TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết: “Đa phần các bệnh nhân mắc zona đều có thể tự khỏi sau một vài tuần, nhưng ở người cao tuổi, có bệnh nền như bà G, nguy cơ biến chứng đau sau zona cao hơn. Dù lành tính nhưng triệu chứng của bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng sống”.

Hy vọng mới từ kỹ thuật tiêm phong bế thần kinh

Khi đến BVĐK Hồng Ngọc, bà G được thăm khám kỹ lưỡng và chỉ định thực hiện giảm đau bằng điện quang can thiệp với kỹ thuật tiêm phong bế thần kinh. Đây là thủ thuật có mức độ xâm lấn tối thiểu, không gây mê, không mất máu, thực hiện nhanh chóng trong khoảng 20 phút nên rất phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Bác sĩ Tâm chia sẻ: “Người bệnh bị đau mạn tính do đau sau zona có thể thực hiện tiêm phong bế thần kinh để giảm mức độ, tần suất cơn đau một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Sau thủ thuật, người bệnh cũng có thể giảm liều lượng thuốc giảm đau cần dùng.

Đây là phương pháp ít xâm lấn, sử dụng mũi kim nhỏ chứa hỗn hợp thuốc tê và thuốc chống viêm được đưa đến đúng vị trí dây thần kinh bị tổn thương và gây đau dưới hướng dẫn của các thiết bị chẩn đoán hiện đại. Kỹ thuật giúp ngắt đường truyền tín hiệu đau từ dây thần kinh lên não, nhờ đó giúp kiểm soát cơn đau hiệu quả hơn”.

Quá trình can thiệp cho bà G, TS. BS. Trịnh Tú Tâm đã sử dụng mũi kim nhỏ chứa hỗn hợp thuốc tê và thuốc chống viêm được đưa đến đúng vị trí dây thần kinh vùng nách bị tổn thương và gây đau dưới hướng dẫn của máy siêu âm. Thuốc giúp ngắt đường truyền tín hiệu đau từ dây thần kinh lên não, nhờ đó giảm đáng kể mức độ đau vùng thành ngực, nách và cánh tay.

Ngay sau thủ thuật, bà G cảm nhận cơn đau giảm hẳn, cử động cánh tay trái linh hoạt, nhẹ nhàng, không còn nặng “như đeo chì” nữa. Bà chia sẻ: “Lâu lắm rồi tôi mới có một đêm ngon giấc và được ăn bữa cơm trọn vẹn như thế này. Không còn bị cơn đau do zona chi phối, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng, dễ chịu hơn nhiều”.

TS.BS Trịnh Tú Tâm tiêm phong bế thần kinh dưới hướng dẫn của máy siêu âm (Ảnh: BVCC).

Ca điều trị thành công không chỉ giúp bà G phục hồi sức khỏe thể chất, mà còn mang lại niềm vui, sự lạc quan và chất lượng sống mới. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của các phương pháp điện quang can thiệp hiện đại, mở ra hy vọng cho nhiều bệnh nhân đang phải chịu đựng những cơn đau mạn tính tưởng chừng “không lối thoát”.

Kỹ thuật Tiêm phong bế thần kinh để giảm đau sau zona được thực hiện thường quy tại BVĐK Hồng Ngọc.