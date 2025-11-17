Vì sao nên ăn dưa chuột mỗi ngày?

Loại rau củ ít tinh bột

Dưa chuột là một loại rau củ ít carb (tinh bột), nên nó rất là an toàn đối với người bị bệnh tiểu đường. Bởi dưa chuột ít có khả năng gây ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Trước câu hỏi, người tiểu đường có nên ăn dưa chuột, các chuyên gia cho biết, bạn có thể ăn dưa chuột khi bạn đang bị tiểu đường. Vì dưa chuột chứa rất ít carbohydrate, bạn có thể ăn dưa chuột bao nhiêu tùy thích mà không lo tăng lượng đường trong máu.

Dưa chuột chứa chỉ số đường huyết thấp, ít tinh bột nên có thể thỏa mãn cơn thèm ăn của người tiểu đường (Ảnh minh họa: Getty).

Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ coi dưa chuột là một loại rau không chứa tinh bột, giúp người tiểu đường thỏa mãn cơn thèm ăn của mình.

Một nghiên cứu vào năm 2011 của đại học Newcastle thậm chí còn cho rằng chế độ ăn ít calo dựa vào các loại rau củ không chứa tinh bột có thể có hiệu quả trong việc đảo ngược bệnh tiểu đường loại 2.

Chỉ số đường huyết rất thấp

Dưa chuột thuộc họ thực vật với dưa lưới và bí. Đây là loại rau củ ít calo và giàu dinh dưỡng, một nửa cốc dưa chuột thái lát chứa khoảng 1,89g carbohydrate; 0,3g chất xơ; 0,87g đường; 0,34g protein; 0,06g chất béo.

Trong khi đó, dưa chuột cung cấp nhiều vitamin như vitamin B, C, K, cung cấp kali, magie, phốt pho...

Hơn nữa, dưa chuột là nguồn cung cấp dồi dào các chất hóa học thực vật có đặc tính bảo vệ hoặc ngăn ngừa bệnh tật, được gọi là các chất dinh dưỡng thực vật, chẳng hạn như: flavonoid, triterpene

Chỉ số đường huyết (GI) có tác dụng trong việc chỉ ra ảnh hưởng của thực phẩm đối với lượng đường trong máu. Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao sẽ làm tăng lượng đường trong máu trong cơ thể. Chỉ số đường huyết của dưa chuột là 15, bất kỳ loại thực phẩm nào có chỉ số này dưới 55 được coi là thấp.

So sánh chỉ số GI của các loại thực phẩm khác so với dưa chuột, như bưởi là 25, táo là 38, chuối là 52, dưa hấu 72... cho thấy chỉ số đường huyết trong dưa chuột rất thấp.

Đã có những nghiên cứu trên động vật về mối liên hệ giữa dưa chuột với khả năng hạ lượng đường trong máu, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế:

Một nghiên cứu năm 2011 kết luận rằng chuột mắc bệnh tiểu đường đã giảm được lượng đường trong máu sau chín ngày ăn chiết xuất hạt dưa chuột.

Một nghiên cứu khác vào năm 2012 chỉ ra rằng các chất dinh dưỡng thực vật có trong dưa chuột có liên quan tới khả năng hạ đường huyết ở chuột mắc bệnh tiểu đường.

Một bài báo nghiên cứu vào năm 2014 được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Cây thuốc đã chứng minh rằng cùi dưa chuột có thể được sử dụng hiệu quả để điều trị và kiểm soát bệnh tiểu đường ở chuột.

Tuy nhiên, cần thêm các nghiên cứu khác để chỉ ra rõ khả năng của dưa chuột trong việc giảm lượng đường trong máu ở người bệnh tiểu đường.

Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K (Hà Nội), dẫn một bài báo trên Tạp chí Quốc tế về Dịch vụ Y tế, nghiên cứu thử nghiệm cho thấy dưa chuột có thể giúp ngăn chặn các tế bào ung thư sinh sôi.

133g dưa chuột với vỏ cung cấp khoảng 1g chất xơ. Chất xơ có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư đại trực tràng. Dưa chuột cũng chứa nhiều loại vitamin B, vitamin A và chất chống oxy hóa, bao gồm một loại được gọi là lignans.

Các nghiên cứu đã gợi ý rằng lignans trong dưa chuột và các loại thực phẩm khác có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư.

Ngoài ra, dưa chuột giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) lưu ý rằng chất xơ có thể giúp kiểm soát cholesterol và ngăn ngừa các vấn đề tim mạch liên quan. 142g dưa chuột chưa gọt vỏ cung cấp 193 mg kali và 17 mg magiê. Các cucurbitacins trong dưa chuột cũng có thể giúp ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch.

Dưa chuột có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Nó chứa các chất có thể giúp giảm lượng đường trong máu hoặc ngăn lượng đường trong máu tăng quá cao. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, chất xơ cũng có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường type 2. Ngoài ra, dưa chuột có chỉ số đường huyết (GI) thấp, rất tốt với bệnh nhân đái tháo đường.

Dưa chuột chủ yếu chứa nước và cũng chứa các chất điện giải quan trọng. Chúng có thể giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước trong thời tiết nóng bức hoặc sau khi tập luyện. Giữ đủ nước là điều cần thiết để duy trì một đường ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón, tránh sỏi thận…