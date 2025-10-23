Vụ nữ trưởng khoa tự ý lắp camera tại bệnh viện: Sở Y tế yêu cầu báo cáo

Ngày 23/10, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên báo cáo việc lắp camera ở phòng khám tại khoa Răng Hàm Mặt của bệnh viện này.

Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho rằng việc lắp camera phải tuân thủ một số quy định để tránh lộ lọt thông tin, hình ảnh của bệnh nhân. Do đó, Sở yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên báo cáo chi tiết, làm rõ mục đích lắp camera tại phòng khám.

Khoa Răng Hàm Mặt tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo Luật sư Đặng Đình Tiến, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, việc lắp đặt camera để giám sát hoạt động của bệnh viện chỉ được thực hiện khi có kế hoạch, quy trình quản lý dữ liệu và lắp ở những khu vực mang tính chất công cộng như phòng chờ, hành lang bệnh viện, nơi tiếp đón bệnh nhân.

Luật sư Tiến cho biết thêm, việc quản lý hình ảnh của bệnh nhân liên quan đến công tác khám chữa bệnh phải tuân thủ các quy định theo Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Khám chữa bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

"Việc thu thập hình ảnh trong khu vực điều trị của bệnh nhân, nếu không được sự đồng ý của người bệnh là vi phạm quyền nhân thân. Nếu dữ liệu ấy bị sử dụng sai mục đích hoặc bị lộ lọt, gây ảnh hưởng đến người bệnh sẽ vi phạm quy định pháp luật", Luật sư Tiến thông tin.

Camera được lắp không đúng quy định tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí phản ánh, một bệnh nhân tại Đắk Lắk khi đến thăm khám tại khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phát hiện trong phòng khám của bác sĩ có camera chiếu thẳng vào mặt.

Không muốn bị lộ lọt hình ảnh, tình trạng đi khám ra bên ngoài, bệnh nhân đã có ý kiến với bác sĩ đang thăm khám nhưng bác sĩ chỉ nói khoa lắp mà không trả lời thêm.

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đã làm việc và yêu cầu bà Nguyễn Thị Anh Phương, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt của bệnh viện phải tháo dỡ những camera gắn tại khoa không đúng quy định.

Cụ thể, bà Phương được xác định đã gắn camera 2 tháng qua tại một số vị trí trong khoa và đã báo cáo "bằng miệng" với giám đốc bệnh viện thời điểm đó.

Ông Thịnh yêu cầu khoa Răng Hàm Mặt phải họp, có tờ trình, xin chủ trương trình bày rõ mục đích gắn camera, ai chịu trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin, hình ảnh và trình để lãnh đạo bệnh viện xem xét, quyết định.

Nguyên nhân của vụ tự lắp camera trong phòng khám bước đầu được xác định là do có mâu thuẫn nội bộ trong khoa Răng Hàm Mặt.