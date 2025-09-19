Vụ máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi hàng trăm ca: Xử lý không có vùng cấm
(Dân trí) - Trước việc máy tán sỏi laser bị hỏng, bác sĩ vẫn kê khai thực hiện phương pháp này cho 255 ca, Tỉnh ủy Đắk Lắk giao Đảng uỷ Công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm, không có vùng cấm trong vụ việc này.
Chiều 19/9, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thông cáo báo chí về một số sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh tại khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mà báo, đài phản ánh.
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, vụ việc được phát hiện ngày 22/7, thông qua hoạt động kiểm tra của Sở Y tế khi đánh giá hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Trên cơ sở kết luận của đoàn kiểm tra, Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức khắc phục các tồn tại, sai phạm và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.
Ngày 20/8, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên họp, xem xét và trước mắt đã có quyết định kỷ luật đối với 3 bác sĩ và 1 điều dưỡng có liên quan đến vụ việc.
Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên đã phối hợp cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện điều tra theo quy định của pháp luật.
Thông cáo báo chí nêu rõ, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và giao Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và theo đúng quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết khi có kết luận của các cơ quan điều tra, kiểm tra, tỉnh sẽ thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí.
Như Dân trí phản ánh, ngày 22/7, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra chuyên môn tại Khoa Thận - Tiết niệu của bệnh viện này. Tại đây, phát hiện 480 ca tán sỏi laser được thực hiện tại bệnh viện trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.
Lãnh đạo bệnh viện khẳng định đã lập tổ kiểm tra, xác định trong số 480 ca, có 255 bệnh nhân không sử dụng máy tán sỏi laser nhưng các bác sĩ vẫn áp mức giá trong thực hiện phẫu thuật.
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang rà soát, phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk để giải quyết thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho các bệnh nhân đã tán sỏi trong thời gian máy hỏng.
Sở Y tế đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.