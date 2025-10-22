Phó Giám đốc xin không nhận phụ trách bệnh viện: Chưa chốt nhân sự

Ngày 22/10, một nguồn tin xác nhận UBND tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa chốt nhân sự điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trong thời gian này, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, vẫn phụ trách điều hành bệnh viện cho đến khi có ý kiến chỉ đạo từ cơ quan có thẩm quyền.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang được Phó giám đốc bệnh viện điều hành trong thời gian chờ bổ sung nhân sự (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Thịnh đang ổn định hoạt động chung của bệnh viện; động viên y, bác sĩ, nhân viên y tế nỗ lực, cố gắng phát huy năng lực để điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân.

Mới đây, đoàn công tác của Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhằm đánh giá thực trạng và dự kiến sẽ hỗ trợ chuyên môn ngoại tiết niệu cho bệnh viện.

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Thịnh thừa nhận bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực chuyên sâu, thiết bị và kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực Ngoại Tiết niệu.

Các kỹ thuật phức tạp như phẫu thuật nội soi tiết niệu, tán sỏi ngoài cơ thể, điều trị ung thư tiết niệu... còn hạn chế.

Bệnh viện Bình Dân sẽ hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong lĩnh vực ngoại tiết niệu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mong muốn Bệnh viện Bình Dân hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ngoại tiết niệu để bệnh viện nâng cao năng lực điều trị.

Tại đây, Ban lãnh đạo Bệnh viện Bình Dân thông tin việc sẵn sàng phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xây dựng kế hoạch hỗ trợ như cử bác sĩ đến đào tạo tại chỗ, tổ chức các đợt phẫu thuật theo chuyên đề, chuyển giao quy trình kỹ thuật điều trị cho bệnh viện.

Như Dân trí đưa tin, ngày 3/10, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Ngày 4/10, Sở Y tế Đắk Lắk đã phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, điều hành bệnh viện để đảm bảo giải quyết các công việc của bệnh viện trong thời gian chờ đợi cấp có thẩm quyền có chỉ đạo mới.

Tuy nhiên, đến ngày 8/10, ông Nguyễn Ngọc Thịnh có đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ông Thịnh cho rằng những tồn đọng tại bệnh viện vượt quá khả năng của ông và phải "tầm" của Sở Y tế mới giải quyết được. Do đó, ông xin không nhận nhiệm vụ để tập trung chỉ đạo các hoạt động chuyên môn ở bệnh viện.

Ngày 14/10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp xem xét điều hành hoạt động của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.