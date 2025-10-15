Phó giám đốc xin không nhận nhiệm vụ phụ trách bệnh viện vùng Tây Nguyên
(Dân trí) - Được phân công phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Phó giám đốc bệnh viện này đã có đơn xin không nhận nhiệm vụ điều hành bệnh viện để tập trung cho hoạt động chuyên môn.
Ngày 15/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp xem xét điều hành hoạt động của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Trước đó, ngày 3/10, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.
Ngày 4/10, Sở Y tế Đắk Lắk đã phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, điều hành bệnh viện để đảm bảo giải quyết các công việc của bệnh viện trong thời gian chờ đợi cấp có thẩm quyền có chỉ đạo mới.
Tuy nhiên, đến ngày 8/10, ông Nguyễn Ngọc Thịnh có đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Do đó, Sở Y tế Đắk Lắk có tờ trình gửi các cấp có thẩm quyền đề nghị cho chủ trương giao phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Qua rà soát, tập thể lãnh đạo Sở Y tế đề xuất ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó giám đốc Sở Y tế là nhân sự phù hợp nhất để đảm nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Tuy nhiên, theo Nghị định 150 của Chính phủ quy định: “Phó giám đốc sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.
Theo Sở Y tế Đắk Lắk, với tình hình nhân sự ngành y tế đang rất khó khăn để bố trí nhân sự khác phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; việc tạm thời giao nhiệm vụ cho ông Quang là giải pháp cần thiết và phù hợp, nhằm bảo đảm ổn định tổ chức, duy trì mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của bệnh viện.
Vì vậy, Sở Y tế Đắk Lắk đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giao ông Nguyễn Hữu Vũ Quang phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo.
Nói về lý do từ chối điều hành hoạt động của bệnh viện, ông Nguyễn Ngọc Thịnh cho biết bản thân ông muốn tập trung chỉ đạo cho hoạt động chuyên môn tại bệnh viện thật tốt.
"Theo tôi, khi đảm nhận một việc gì đó, cần biết rằng bản thân có đủ năng lực hay không. Với những tồn đọng tại bệnh viện ở hiện tại vượt quá khả năng của tôi và phải "tầm" của Sở Y tế mới giải quyết, xử lý được", ông Thịnh thẳng thắn nói.
Liên quan ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk về chủ trương đề xuất của Sở Y tế giao phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ nắm lại thông tin và trao đổi cụ thể cho báo chí.
Như Dân trí đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng, cựu Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức, cựu Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian máy tán sỏi laser bị hỏng và không sử dụng được, nhưng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình cho 255 người.
Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng và 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả gần 26 triệu đồng.
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ là hơn 60 triệu đồng.
Vụ việc nghiêm trọng này được cơ quan điều tra xác định gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, tài sản của bệnh nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hành vi này cũng làm ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.