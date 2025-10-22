Sáng 22/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đã thông tin về trường hợp bệnh nhi liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng tiệm spa ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai mà bệnh viện tiếp nhận điều trị.

Theo đó, vào ngày 20/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bé N.M.T. (5 tuổi) trong tình trạng tỉnh, chi lạnh, mạch quay khó bắt, bỏng da khắp người (vùng đầu, mặt, cổ, tay chân, ngực, lưng) đang băng.

Theo bệnh sử ban đầu, vào lúc 3h ngày 19/10, gia đình bệnh nhi bị bỏng nghi do xăng đốt. Sau vụ việc, mẹ bệnh nhân đã mất, cha được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị nhưng sau đó cũng tử vong vì vết thương quá nặng.

Bé T. được nhập viện Bệnh viện tỉnh Gia Lai với chẩn đoán suy hô hấp, theo dõi bỏng đường hô hấp dưới, bỏng độ IV diện tích 65%. Bệnh nhi được sơ cấp cứu ban đầu rồi chuyển lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi sốc giảm thể tích, bỏng xăng ngày thứ 2, nhiều vị trí độ III-IV, diện tích 65%.

Bệnh nhi được điều trị tích cực tại khoa Phỏng - Tạo hình, bằng các biện pháp như thở máy, kháng sinh, bù dịch, thay băng... Hiện bé tỉnh, thở máy qua nội khí quản, sinh hiệu ổn định.

Khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, trong ngày 22/10 bệnh nhi T. sẽ được tiến hành phẫu thuật. Các bác sĩ nhận định, diện tích bỏng của bé rất lớn, vết thương loang lổ và có tổn thương phổi do hít khí nóng, nên tiên lượng rất nặng.

Như đã thông tin, khoảng 4h30 ngày 19/10, người dân phát hiện căn nhà là tiệm spa nằm trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) bốc cháy. Đến 5h40 cùng ngày, vụ cháy được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

Theo lãnh đạo UBND phường An Khê, tỉnh Gia Lai, có 4 nạn nhân thương vong trong vụ việc trên.

Cụ thể, chị T.T.T.N. (SN 1994) và anh N.B.C. (SN 1992, chồng cũ chị N.) đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại là N.A.D. (SN 2001) cùng cháu N.B.T. (SN 2020) đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, anh C. và chị N. đã ly hôn nhiều năm. Cháu T. là con chung của hai người. Sau khi ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với anh D..

Tối 18/10, anh C. đến thăm con rồi ngủ lại tại nhà của chị N. ở đường Đỗ Trạc, phường An Khê. Rạng sáng 19/10, người dân phát hiện căn nhà nêu trên bốc cháy.

Theo lãnh đạo UBND phường An Khê, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nghi vấn đây là một vụ phóng hỏa đốt nhà, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.