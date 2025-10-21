TPHCM: Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về trường hợp suýt "chết đuối trên cạn"
(Dân trí) - Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, người phụ nữ bị cơn phù phổi cấp gây thiếu oxy dẫn đến ngất xỉu, được ví như "chết đuối trên cạn". Nếu phát hiện muộn hơn, bệnh nhân có khả năng đột tử.
Ngày 21/10, BS.CKII Nguyễn Khắc Lê Sơn, Phó khoa Điều trị rối loạn nhịp của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nơi này vừa phối hợp cùng đồng nghiệp khoa Cấp cứu kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, suy tim, phù phổi cấp, có thể gây đột tử.
Bệnh nhân là bà N.T.B. (sinh năm 1955, ngụ TPHCM). Khai thác bệnh sử, trước đó bà B. đột ngột đau ngực, khó thở, chóng mặt và ngất xỉu tại nhà trọ. Vì sống một mình, bà được người dân xung quanh phát hiện và đưa vào cơ sở y tế địa phương, rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng sớm 20/10.
Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, khoa Cấp cứu đã khởi động quy trình báo động đỏ, phối hợp với các chuyên khoa liên quan hội chẩn. Dựa vào các triệu chứng ban đầu, bác sĩ ghi nhận men tim bệnh nhân tăng rất cao (chứng tỏ có nhiều tế bào cơ tim bị chết).
Ê-kíp tiếp nhận xác định đây là trường hợp có khả năng bị nhồi máu cơ tim cấp, vì bệnh nhân có tiền sử mắc nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm suy tim, block nhánh trái (co bóp không đồng bộ trong tim), tăng huyết áp và đái tháo đường.
Bên cạnh đó, bệnh nhân còn có tiền sử hút thuốc lá, nên không loại trừ khả năng bệnh nhân bị co thắt khí quản do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Sau khi được chẩn đoán và xác định nguyên nhân, bệnh nhân được chuyển lên khoa Điều trị rối loạn nhịp. Tại đây sau thời gian điều trị tích cực, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn và qua cơn nguy kịch, tri giác tỉnh táo trở lại.
Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn khó thở, phải thở oxy và phổi vẫn còn nghe ran rít (tiếng biểu thị tắc nghẽn đường thở nhỏ trong phổi). Đây là yếu tố cần theo dõi và các bác sĩ sẽ tiến hành khảo sát mạch vành (mạch máu nuôi tim) khi bệnh nhân hết khó thở.
Sau khi xử lý ổn định các vấn đề về suy tim và mạch vành, bệnh nhân sẽ được điều trị tình trạng block nhánh trái.
Đánh giá về trường hợp này, BS Lê Sơn chia sẻ, với những người bị bệnh tim nặng và có nhiều bệnh nền đi kèm (tiểu đường và tăng huyết áp), cơn nguy kịch xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
Cụ thể, bệnh nhân có thể bị thiếu oxy từ cơn phù phổi cấp, dẫn đến ngất xỉu (được ví như tình trạng "chết đuối trên cạn"). Hoặc bệnh nhân bị suy tim nặng cùng với mất đồng bộ nặng, gây rối loạn nhịp nguy hiểm, không có máu lên não và có thể gây tử vong ngay lập tức.
Ngoài ra, khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp cũng có thể dẫn đến các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, là nguyên nhân chính gây đột tử cho hầu hết bệnh nhân suy tim ở ngoại viện nếu phát hiện muộn.
"Có thể nói bệnh nhân B. rất may mắn, khi được phát hiện và được đưa ngay đến bệnh viện địa phương kịp thời cấp cứu bước đầu, cũng như chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để chẩn đoán chính xác và xử trí sớm. Vì sau vài phút thiếu oxy, não có thể tổn thương", BS.CKII Nguyễn Khắc Lê Sơn nói.
Hút thuốc lá ngày 2 gói, suýt đột tử ở tuổi 45
Cũng trong ngày 21/10, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện ở TPHCM, cho biết ông cùng các cộng sự vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp bị nhồi máu cơ tim với tuổi đời còn rất trẻ.
Bệnh nhân là người đàn ông 45 tuổi, tiền sử hút thuốc lá hơn 30 năm, hiện tại mỗi ngày sử dụng khoảng 2 gói. Ba ngày gần đây anh thấy mệt, nặng ngực, nghĩ do cảm gió nên đi cạo gió, giác hơi nhưng không khỏi.
Trước thời điểm nhập viện, bệnh nhân đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, khó thở, tái nhợt nên người nhà vội đưa đi khám. Kết quả đo điện tim cho thấy bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp trước rộng, men tim rất cao, biến chứng sốc tim.
Các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ, đưa thẳng vào phòng can thiệp. Quá trình can thiệp, bệnh nhân được ghi nhận tắc hoàn toàn động mạch vành trước, nguy cơ đột tử.
Sau khi đặt stent tái thông mạch máu, tim bệnh nhân đã dần đập trở lại bình thường. "Chỉ chậm thêm vài giờ, anh có thể ngưng tim bất cứ khi nào", thành viên ê-kíp điều trị nói.
Theo bác sĩ Tuệ, nhồi máu cơ tim đến đột ngột, đặc biệt ở người hút thuốc, stress, ít vận động, ăn uống nhiều mỡ, không khám sức khỏe.
Mỗi phút trôi qua, nguy cơ tử vong sẽ cao dần, kể cả sau khi được cứu. Ngoài ra, rất nhiều người dù thoát chất nhưng sống với trái tim yếu suốt phần đời còn lại.
"Người dân hãy bỏ thuốc lá nếu muốn sống lâu hơn, đồng thời đi khám sức khỏe mỗi năm để tầm soát yếu tố nguy cơ.
Khi đau ngực trái, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn... hãy nghĩ đến tim trước tiên. Đừng tự điều trị, đừng cạo gió giác hơi và đừng chờ đợi", bác sĩ Tuệ nhấn mạnh.