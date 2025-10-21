Ngày 21/10, BS.CKII Nguyễn Khắc Lê Sơn, Phó khoa Điều trị rối loạn nhịp của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nơi này vừa phối hợp cùng đồng nghiệp khoa Cấp cứu kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, suy tim, phù phổi cấp, có thể gây đột tử.

Bệnh nhân là bà N.T.B. (sinh năm 1955, ngụ TPHCM). Khai thác bệnh sử, trước đó bà B. đột ngột đau ngực, khó thở, chóng mặt và ngất xỉu tại nhà trọ. Vì sống một mình, bà được người dân xung quanh phát hiện và đưa vào cơ sở y tế địa phương, rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng sớm 20/10.

Khi vào Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: BV).

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, khoa Cấp cứu đã khởi động quy trình báo động đỏ, phối hợp với các chuyên khoa liên quan hội chẩn. Dựa vào các triệu chứng ban đầu, bác sĩ ghi nhận men tim bệnh nhân tăng rất cao (chứng tỏ có nhiều tế bào cơ tim bị chết).

Ê-kíp tiếp nhận xác định đây là trường hợp có khả năng bị nhồi máu cơ tim cấp, vì bệnh nhân có tiền sử mắc nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm suy tim, block nhánh trái (co bóp không đồng bộ trong tim), tăng huyết áp và đái tháo đường.

Bên cạnh đó, bệnh nhân còn có tiền sử hút thuốc lá, nên không loại trừ khả năng bệnh nhân bị co thắt khí quản do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Sau khi được chẩn đoán và xác định nguyên nhân, bệnh nhân được chuyển lên khoa Điều trị rối loạn nhịp. Tại đây sau thời gian điều trị tích cực, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn và qua cơn nguy kịch, tri giác tỉnh táo trở lại.

Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn khó thở, phải thở oxy và phổi vẫn còn nghe ran rít (tiếng biểu thị tắc nghẽn đường thở nhỏ trong phổi). Đây là yếu tố cần theo dõi và các bác sĩ sẽ tiến hành khảo sát mạch vành (mạch máu nuôi tim) khi bệnh nhân hết khó thở.

Sau khi xử lý ổn định các vấn đề về suy tim và mạch vành, bệnh nhân sẽ được điều trị tình trạng block nhánh trái.

Bệnh nhân đang tiếp tục được bác sĩ theo dõi sát (Ảnh: BV).

Đánh giá về trường hợp này, BS Lê Sơn chia sẻ, với những người bị bệnh tim nặng và có nhiều bệnh nền đi kèm (tiểu đường và tăng huyết áp), cơn nguy kịch xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Cụ thể, bệnh nhân có thể bị thiếu oxy từ cơn phù phổi cấp, dẫn đến ngất xỉu (được ví như tình trạng "chết đuối trên cạn"). Hoặc bệnh nhân bị suy tim nặng cùng với mất đồng bộ nặng, gây rối loạn nhịp nguy hiểm, không có máu lên não và có thể gây tử vong ngay lập tức.

Ngoài ra, khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp cũng có thể dẫn đến các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, là nguyên nhân chính gây đột tử cho hầu hết bệnh nhân suy tim ở ngoại viện nếu phát hiện muộn.

"Có thể nói bệnh nhân B. rất may mắn, khi được phát hiện và được đưa ngay đến bệnh viện địa phương kịp thời cấp cứu bước đầu, cũng như chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để chẩn đoán chính xác và xử trí sớm. Vì sau vài phút thiếu oxy, não có thể tổn thương", BS.CKII Nguyễn Khắc Lê Sơn nói.