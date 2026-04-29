Sáng 29/4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã lên tiếng về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận).

Cụ thể, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) đã ban hành quyết định thành lập Đoàn điều tra, xử lý vụ việc. Cơ quan này cũng trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương, ngành y tế và Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Theo thông tin tổng hợp bước đầu, đến ngày 28/4, có 46 trường hợp tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị ở các cơ sở y tế.

Trong đó, có 29 trường hợp điều trị nội trú và 17 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú.

Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (Ảnh: PH).

Sở ATTP TPHCM cho biết đã tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; thu thập thông tin ca bệnh tại các cơ sở y tế; thực hiện điều tra dịch tễ, xác minh bữa ăn nghi ngờ; kiểm tra thực tế tại trường học và đơn vị cung cấp suất ăn; đánh giá điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm...

Song song đó, nhằm phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc, cơ quan này cũng tiến hành truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm lưu, mẫu nước uống đang sử dụng để kiểm nghiệm; yêu cầu các cá nhân tham gia chế biến, chia suất ăn, phục vụ bữa ăn thực hiện xét nghiệm phân.

Sở ATTP khẳng định đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin chính thức khi có kết quả.

Trước đó, Sở Y tế TPHCM cho biết, từ ngày 25/4 đến ngày 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 25 trường hợp tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình, như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt.

Cụ thể, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu 9 bệnh nhi, Bệnh viện Khánh Hội ghi nhận 1 học sinh và Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tiếp nhận 2 người lớn là bảo mẫu ở trường.

Trong các ca nhập viện, có trường hợp khi vào Bệnh viện Nhi đồng 2 đã lâm vào tình trạng sốt cao, mất nước nặng, có sốc, gồng mình, co giật và nhiễm toan nặng. Sau khi được điều trị tích cực (dùng thuốc chống sốc, vận mạch cao, thở máy), trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Đến tối 28/4, Cục ATTP (Bộ Y tế) đã gửi công văn đề nghị Sở ATTP TPHCM chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai điều tra, xử lý gấp vụ việc nêu trên.