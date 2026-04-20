266 học sinh trường Bình Quới Tây ngộ độc, hầu hết thức ăn nhiễm khuẩn chéo

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới), Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập đoàn công tác phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND phường Bình Quới để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Sau quá trình điều tra, Sở An toàn thực phẩm TPHCM kết luận vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây là vụ ngộ độc thực phẩm, với bữa ăn bán trú ngày 7/4 tại trường là nguyên nhân.

Sở An toàn thực phẩm ghi nhận, sau khi 740 người sử dụng bữa ăn trên, có 266 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, với 190 ca vào viện. Đến nay, không ghi nhận bệnh nhân nào tử vong.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây vào viện điều trị những ngày qua (Ảnh: BV).

Cơ quan chức năng xác định, hầu hết các thức ăn đã nhiễm khuẩn chéo. Trong đó, bánh flan và canh bắp cải nấu thịt là thức ăn có nguy cơ cao nhất (theo phân tích dịch tễ, thống kê). Các thức ăn này do chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước cung cấp cho trường.

Các tác nhân gây bệnh trong vụ việc này là vi khuẩn Salmonella spp (tác nhân chính), E. coli và Staphylococcus aureus.

Trước đó, theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, có 190 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm được ghi nhận từ 6 cơ sở y tế trong vụ việc trên. Trong đó, có 131 ca điều trị ngoại trú và 59 trường hợp nội trú.

Kết quả phân tích cho thấy, 22/23 mẫu phân của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella (12 mẫu từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 8 mẫu từ Bệnh viện Nhi đồng 2 và 2 mẫu từ Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh). Theo các chuyên gia y tế, đây là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.

Trước những lo ngại về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn học đường, cơ quan chức năng đã triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học trên địa bàn TPHCM.

Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM kêu gọi các doanh nghiệp nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện cam kết cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, đúng quy định cho các bếp ăn bán trú, nội trú và các cơ sở kinh doanh ăn uống trong trường học.

Đến ngày 15/4, Sở An toàn thực phẩm tổ chức lễ ký bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm giữa cơ quan quản lý và các đơn vị cung ứng.