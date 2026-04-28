Nhiều học sinh, bảo mẫu trường học ở TPHCM đi cấp cứu: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Liên quan đến vụ việc 4 bệnh viện ở TPHCM tiếp nhận hàng chục ca (bao gồm 23 học sinh, 2 bảo mẫu) nghi ngộ độc ở Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận), tối 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 cập nhật con số tiếp nhận cấp cứu đã tăng thêm 4 ca, nâng số điều trị ở cơ sở thành 13 (báo cáo trước là 9 trường hợp).

Trong đó, có 12 ca nhập viện và 1 trường hợp điều trị. Sau thời gian chăm sóc, các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, đang được dùng kháng sinh tĩnh mạch. Bệnh viện cũng tiến hành lấy mẫu phân của các bệnh nhân làm xét nghiệm PCR, qua đó ghi nhận một trường hợp dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Trẻ điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: BV).

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã gửi công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp một số nội dung.

Thứ nhất, chỉ đạo các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong vụ việc trên tập trung nguồn lực tích cực điều trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng bệnh nhân.

Thứ hai, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Thứ ba, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức bếp ăn tập thể trong trường học;

Các trường phải thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại các công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Thứ tư, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.

Thứ năm, theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra theo quy định.

Thông tin trước đó, Sở Y tế TPHCM cho biết, từ ngày 25/4 đến ngày 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn đã báo cáo tiếp nhận tổng cộng 25 trường hợp tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình, như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt.

Cụ thể, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu 9 bệnh nhi, Bệnh viện Khánh Hội ghi nhận 1 học sinh và Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tiếp nhận 2 người lớn là bảo mẫu ở trường.

Trong các ca nhập viện, có trường hợp khi vào Bệnh viện Nhi đồng 2 đã lâm vào tình trạng sốt cao, mất nước nặng, có sốc, gồng mình, co giật và nhiễm toan nặng. Sau khi được điều trị tích cực (dùng thuốc chống sốc, vận mạch cao, thở máy), trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo tất cả các cơ sở rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh có liên quan yếu tố dịch tễ trên, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được ban hành.