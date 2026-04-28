TPHCM: Cấp cứu hàng chục học sinh và bảo mẫu nghi ngộ độc ở trường tiểu học

Ngày 28/4, Sở Y tế TPHCM cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường Tân Thuận.

Theo đó, từ ngày 25/4 đến ngày 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn đã báo cáo tiếp nhận tổng số 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình, như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt.

Trong đó, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu 9 bệnh nhi, Bệnh viện Khánh Hội ghi nhận 1 học sinh và Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tiếp nhận 2 người lớn (là bảo mẫu ở trường).

Trong các ca nhập viện, có trường hợp khi vào Bệnh viện Nhi đồng 2 đã lâm vào tình trạng sốt cao, mất nước nặng, có sốc, gồng mình, co giật và nhiễm toan nặng. Sau khi được điều trị tích cực (dùng thuốc chống sốc, vận mạch cao, thở máy), trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Hiện tại, các trường hợp nêu trên có tình trạng lâm sàng ổn định, đa số tiếp tục được điều trị nội trú (23/25 ca).

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo tất cả các cơ sở rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh có liên quan yếu tố dịch tễ trên, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được ban hành.

Một học sinh bị ngộ độc thực phẩm thời gian gần đây ở TPHCM (Ảnh: PH).

Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng, cần tiến hành hội chẩn hoặc chuyển viện lên tuyến cao hơn. Đồng thời, các cơ sở phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Sở Y tế khuyến cáo, người dân khi có các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm không tự ý điều trị tại nhà bằng các loại thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh khi chưa có chỉ định; đến cơ sở y tế sớm khi có dấu hiệu nôn ói, tiêu chảy liên tục và phải tuân thủ điều trị.

Trước đó, vào đầu tháng 4, TPHCM đã ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới).

Theo báo cáo của Sở An toàn thực phẩm TPHCM, sau khi ăn bữa bán trú ngày 7/4 tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, có 266 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, với 190 ca vào viện. Cơ quan chức năng xác định, hầu hết các thức ăn đã nhiễm khuẩn chéo.