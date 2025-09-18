Vụ máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi hàng trăm ca: Kỷ luật một loạt nhân viên

Ngày 18/9, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, xác nhận Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã họp, thống nhất hình thức kỷ luật đối với những cá nhân có liên quan trong vụ việc máy tán sỏi laser bị hỏng nhưng vẫn kê khai có tán sỏi cho 255 bệnh nhân bằng phương pháp này.

Theo ông Giáp, trách nhiệm chính trong vụ việc nghiêm trọng này được xác định thuộc về Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức của bệnh viện.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin việc kỷ luật 3 bác sĩ, 1 điều dưỡng của bệnh viện do có sai phạm (Ảnh: Thúy Diễm).

Trách nhiệm liên đới thuộc về các thành viên tham gia kíp phẫu thuật, kíp gây mê và người có tên trong quá trình thực hiện dịch vụ nội soi tán sỏi bằng laser trong giai đoạn máy tán sỏi laser bị hỏng.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kỷ luật 3 bác sĩ, 1 điều dưỡng có liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu bị kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức; ông Lê Xuân Vinh, Phó trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và bà Trần Thị Kim Oanh, nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu cùng bị hình thức kỷ luật khiển trách.

Ngoài kỷ luật 4 cán bộ nêu trên, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên còn xử phạt hành chính 20 cá nhân có liên quan trong vụ việc theo quy định.

Theo ông Nguyễn Đăng Giáp, Đảng ủy bệnh viện đang triển khai các bước thi hành kỷ luật đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm và rà soát danh sách 255 bệnh nhân bị ảnh hưởng để tổ chức khám sức khỏe miễn phí.

"Bệnh viện không bao che dung túng cho những sai phạm đã xảy ra và phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh để khắc phục chi phí liên quan. Chúng tôi khẳng định bệnh viện không trục lợi quỹ bảo hiểm y tế", ông Giáp nhấn mạnh.

Máy tán sỏi hỏng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn kê khai thực hiện tán sỏi bằng phương pháp này cho 255 bệnh nhân (Ảnh: Thúy Diễm).

Cũng theo ông Giáp, ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng của bệnh viện xin ghi nhận khuyết điểm, rút kinh nghiệm và sớm khắc phục các tồn tại hạn chế, không để xảy ra các sai phạm tương tự trong thời gian tới.

Như Dân trí phản ánh, ngày 22/7, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra chuyên môn tại Khoa Thận - Tiết niệu của bệnh viện này. Tại đây, phát hiện 480 ca tán sỏi laser được thực hiện tại bệnh viện trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khẳng định, bệnh viện đã lập tổ kiểm tra, xác định trong số 480 ca bệnh, có 255 bệnh nhân không sử dụng máy tán sỏi laser nhưng các bác sĩ vẫn áp mức giá của máy tán sỏi này trong thực hiện phẫu thuật.

Đây là vi phạm nghiêm trọng của nhiều bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện.