Chuyển công an vụ máy tán sỏi hỏng vẫn "chữa" cho hàng trăm bệnh nhân

Ngày 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk trả lời các cơ quan báo chí liên quan vụ việc máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bị hỏng nhưng hàng trăm bệnh nhân vẫn được thực hiện tán sỏi... bằng phương pháp này.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Sở đã có báo cáo Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức trả lời báo chí về vụ việc máy tán sỏi hỏng nhưng vẫn tán sỏi cho bệnh nhân và kê khai dịch vụ này để thanh toán bảo hiểm y tế (Ảnh: Thúy Diễm).

Báo cáo nêu rõ, ngày 22/7, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra chuyên môn tại Khoa Thận - Tiết niệu của bệnh viện này. Tại đây, phát hiện 480 ca tán sỏi laser được thực hiện tại bệnh viện trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.

Ông Nay Phi La khẳng định kíp phẫu thuật viên, kíp gây mê đã không trung thực khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của người thầy thuốc. Chưa thực hiện đúng quy chế hội chẩn, chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đã được bệnh viện ban hành trong việc chỉ định và phương pháp điều trị.

"Vụ việc này các y, bác sĩ, nhân viên đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi đang xử lý nghiêm để chấn chỉnh toàn ngành. Thông tin vụ việc tạo sự bức xúc trong xã hội và Sở Y tế đã chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan công an để có căn cứ xử lý cá nhân, tổ chức liên quan", ông Nay Phi La nói.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại buổi làm việc, bà Lê Ka Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã có vi phạm trong hoạt động chuyên môn về nội soi tán sỏi niệu quản và đặt ống thông niệu quản qua nội soi.

Bà Thủy lý giải, thời điểm Sở Y tế và bệnh viện phát hiện có 480 ca đã được điều trị tại khoa Ngoại Thận - Tiết niệu. Sau đó, bệnh viện đã lập tổ kiểm tra, xác định có 255 bệnh nhân không sử dụng máy tán sỏi laser nhưng các bác sĩ vẫn áp mức giá của máy tán sỏi này trong thực hiện phẫu thuật.

"Việc không có máy tán sỏi nhưng vẫn áp giá máy tán sỏi là sai phạm, những cá nhân này đã tự thực hiện, không báo cáo cho lãnh đạo bệnh viện và bệnh viện đã thành lập hội đồng kỷ luật những cá nhân này", bà Thủy nói.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trình bày vụ việc sai phạm xảy ra tại bệnh viện (Ảnh: Thú y Diễm).

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thừa nhận công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, công tác kiểm tra, giám sát chuyên môn của các phòng chức năng chưa sâu sát, chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện sai phạm để chấn chỉnh.

Theo ông Giáp, sau vụ việc, bệnh viện phối hợp cung cấp hồ, sơ tài liệu cho công an và phối hợp làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho các bệnh nhân liên quan đến tán sỏi trong thời gian máy bị hỏng.

"Bệnh viện đã rà soát danh sách các bệnh nhân liên quan, bị ảnh hưởng trong vụ việc để tổ chức khám kiểm tra sức khỏe miễn phí. Số tiền chênh lệch đã thanh toán bảo hiểm y tế của những ca bệnh này, chúng tôi đang phối hợp làm rõ", ông Giáp nói thêm.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, 255 bệnh nhân được thực hiện phương pháp tán sỏi khác nhưng bị áp giá cho máy tán sỏi laser là sự cố đáng tiếc của bệnh viện mà lãnh đạo bệnh viện cùng Sở Y tế đã phát hiện, chấn chỉnh.

Máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ tháng 12/2023. Đến nay, bệnh viện đã dừng hẳn phương pháp phẫu thuật này do máy móc không đảm bảo.