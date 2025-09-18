Bất thường máy hỏng gần 2 năm, vẫn có 500 bệnh nhân được tán sỏi

Sáng 18/9, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã nắm bắt vụ việc gần 500 bệnh nhân được phẫu thuật tán sỏi thận dù máy bị hỏng, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

"Trước đó, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã phát hiện vụ việc này và cơ quan công an cũng đã nắm bắt thông tin", lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk thông tin.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thực hiện gần 500 ca tán sỏi cho bệnh nhân dù máy được xác định bị hỏng (Ảnh: Thúy Diễm).

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng và phó Trưởng khoa này đối với ông Lê Xuân Vinh, kể từ ngày 1/8.

Lý do đình chỉ vì có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, sử dụng máy tán sỏi Laser tại khoa Ngoại thận - niệu và khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức.

Ông Giáp cho biết, bệnh viện đã kỷ luật ông Hoàng hình thức cảnh cáo và ông Vinh hình thức khiển trách.

"Trong vụ việc này, lỗi của các cá nhân tự làm mà không báo cáo và phía bệnh viện cũng có trách nhiệm khi chưa giám sát chặt chẽ", ông Giáp khẳng định.

Theo tìm hiểu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chỉ có một máy laser tán sỏi và thiết bị này đã được xác định là hỏng từ tháng 11/2023 đến nay.

Điều bất thường là từ thời điểm đó đến nay, bệnh viện vẫn ghi nhận gần 500 bệnh nhân được thực hiện tán sỏi thận. Các bệnh nhân này đều được thực hiện tán sỏi trong thời điểm máy đã hỏng.