Vụ máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi hàng trăm ca: Gửi thư mời kiểm tra sức khỏe

Ngày 21/9, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, xác nhận đơn vị đã gửi thư mời kiểm tra sức khỏe đối với các bệnh nhân từng đến bệnh viện tán sỏi laser trong thời gian máy bị hỏng.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mời các bệnh nhân đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại nhằm phát hiện sớm các bệnh lý hệ tiết niệu (nếu có) để theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời.

Bệnh nhân từng tán sỏi laser trong thời gian máy hỏng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được bệnh viện mời kiểm tra sức khoẻ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Thư mời cũng nêu rõ, bệnh viện sẽ mời các bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực Ngoại Thận - Tiết niệu từ các bệnh viện khác phối hợp kiểm tra, đánh giá sức khỏe cho người đến thăm khám.

Thời gian kiểm tra sức khỏe từ ngày 24/9 đến 3/10, tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên miễn phí chi phí các dịch vụ khám, cận lâm sàng liên quan đến hệ tiết niệu và các vấn đề phát sinh.

Trước đó, Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cử bác sĩ chuyên khoa ngoại thận - tiết niệu tham gia khám tầm soát đối với các trường hợp người bệnh không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khẩn trương tổ chức rà soát hồ sơ bệnh án, ghi nhận tình trạng bệnh lý, tình trạng xuất viện và xác minh phương pháp điều trị đã thực hiện đối với 255 trường hợp bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser.

Qua đó, chủ động liên hệ người bệnh để kiểm tra tình trạng sức khỏe miễn phí, khám lâm sàng, cận lâm sàng, hệ tiết niệu cho 255 bệnh nhân.