Vụ 40 học sinh nhập viện: Xuất hiện triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh tày

Ngày 27/9, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương đã tổ chức họp với các bên liên quan để làm rõ vụ việc hàng chục học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường.

Theo lãnh đạo xã Kim Ngân, trước khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân đã ăn bánh tày (một loại bánh làm từ gạo nếp, gói bằng lá chuối).

Học sinh phải nhập viện điều trị sau bữa ăn sáng (Ảnh: Hoan Nguyễn).

Bánh tày mà học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã ăn được cung cấp bởi một phụ nữ ngoài địa bàn xã Kim Ngân. Cơ quan công an đang điều tra nguồn gốc số bánh này, trong khi ngành y tế đã lấy mẫu bánh để kiểm tra.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng tại trường.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên nhà trường và phụ huynh nhanh chóng đưa học sinh có biểu hiện bất thường đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy cấp cứu, điều trị.

Trong số 75 học sinh ăn sáng bằng bánh tày, có 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Ông Ngô Đức Vận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, cho biết, sau khi bác sĩ cấp cứu và điều trị, sức khỏe các học sinh tạm ổn định.