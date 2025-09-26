40 học sinh nhập viện sau khi ăn sáng tại trường

Ngày 26/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), cho biết đơn vị tiếp nhận 40 học sinh vào điều trị với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm.

Theo vị lãnh đạo bệnh viện, sau khi bác sĩ cấp cứu và điều trị, sức khỏe các học sinh tạm ổn định. Trong đó, 14 em đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, 12 em ở Khoa Truyền nhiễm và 14 em ở Khoa Nhi.

Học sinh phải nhập viện điều trị sau bữa ăn sáng (Ảnh: Hoan Nguyễn).

Được biết, các em phải nhập viện là học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị). Khoảng 8h cùng ngày, các em xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng, sau khi ăn sáng tại trường.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên nhà trường, phụ huynh nhanh chóng đưa học sinh có biểu hiện bất thường đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy cấp cứu, điều trị.

Chính quyền UBND xã Kim Ngân đang phối hợp với cơ quan công an và nhà trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.