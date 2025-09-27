Giáo viên có thể bị phạt 20 triệu đồng nếu dạy thêm sai quy định

Trên đây là nội dung trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 127/2021) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, dự thảo dự kiến phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục có một trong các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường, bao gồm:

Tổ chức dạy thêm không đúng đối tượng quy định; tổ chức dạy thêm khi không có đơn đăng ký học thêm của người học theo từng môn học ở từng khối lớp; không xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm đối với từng môn học ở từng khối lớp;

Hình ảnh lớp học thêm chật chội ở phố Chùa Láng, Hà Nội (Ảnh: H. Thương).

Không công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường hoặc không niêm yết tại nhà trường kế hoạch tổ chức dạy thêm theo quy định của pháp luật hiện hành;

Xếp lớp, xếp thời khóa biểu và tổ chức dạy thêm, học thêm không bảo đảm một trong các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành; thu tiền dạy thêm, học thêm.

Đối với hành vi tổ chức, dạy thêm đối với học sinh tiểu học; dạy thêm ngoài trường có thu tiền của người học nhưng thuộc trường hợp không được dạy thêm hoặc không báo cáo với hiệu trưởng; học thêm ngoài trường không đúng quy định của pháp luật hiện hành…, dự thảo bổ sung nội dung phạt tiền 2-5 triệu đồng.

Đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, bao gồm tổ chức dạy thêm, học thêm khi không có đăng ký kinh doanh theo quy định; không công khai hoặc công khai không đầy đủ, công khai không đúng với thực tế các nội dung về tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định..., dự thảo đưa ra mức phạt tiền 10-20 triệu đồng.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định hình phạt bổ sung đối với hành vi không đăng ký kinh doanh dạy thêm gồm đình chỉ hoạt động giáo dục hoặc dịch vụ giáo dục 6-12 tháng, buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại.

Thông tư 29/2024 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cuối năm ngoái và có hiệu lực từ 14/2/2025.

Theo đó, khi dạy thêm ngoài trường, cá nhân, tổ chức phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin học phí, thời lượng... Cùng đó, thầy cô không được thu tiền dạy thêm với học sinh trên lớp của mình.

Trường học chỉ được dạy thêm ba nhóm và phải miễn phí, gồm: nhóm có kết quả chưa đạt; được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp, tự nguyện đăng ký ôn thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT. Song, chỉ được dạy thêm trong nhà trường tối đa 2 tiết/tuần đối với mỗi môn học.