Vụ 2 mẹ con bị bắn ở Tây Ninh: Sức khoẻ nạn nhân hiện ra sao?

Bệnh viện Chợ Rẫy chiều tối 23/9 đã cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân trong vụ nổ súng nghiêm trọng tại Tây Ninh.

Hai bệnh nhân, bà N.T.P. (63 tuổi) và con gái bà, bà T.T.A. (40 tuổi), được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 12h31 ngày 22/9.

Theo TS.BS Trần Minh Trí, Phó khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, bà P. nhập viện trong tình trạng rất nặng. Dù tỉnh táo, bà P. bị liệt hoàn toàn tứ chi, với một vết thương xuyên cổ do đạn bắn.

Bà P. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng liệt hoàn toàn tứ chi sau khi bị trúng đạn (Ảnh: BV).

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị tổn thương hoàn toàn cột sống cổ C4 do vết đạn. Hình ảnh X-quang cũng phát hiện một mảnh đạn còn nằm ở vai phải. Bác sĩ Trí nhận định: "Vết thương xuyên từ góc hàm bên trái, đi qua thân sống và xuống dưới vai phải".

Thân đốt sống bị vỡ hoàn toàn trong quá trình di chuyển, gây tổn thương tủy, dẫn đến liệt hoàn toàn tứ chi và mất cảm giác từ vai trở xuống. Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh đã tiến hành điều trị bất động cột sống cổ, chống phù tủy, giảm đau và theo dõi sát.

"Tình trạng của bệnh nhân hiện rất nặng. Tiên lượng rất dè dặt vì tổn thương ban đầu quá nặng, gây tổn thương tủy hoàn toàn", bác sĩ Trí cho biết. Ông cũng nhấn mạnh rằng các trường hợp tổn thương cột sống cổ do đạn bắn như bà P. là rất hiếm gặp, khác với các chấn thương do tai nạn giao thông hay lao động thường thấy.

Đối với bà T.T.A., ThS.BS Dương Quang Minh, khoa Chấn thương sọ não, cho biết bà nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt và không có dấu hiệu khu trú. Kết quả cận lâm sàng sọ não và cột sống không ghi nhận máu tụ.

Bà A. chỉ bị vết thương vùng cung mày và sưng nề ở vùng cổ, mặt. Các bác sĩ đang theo dõi và điều trị. "Với tình trạng này, bệnh nhân chỉ cần dùng kháng sinh, truyền dịch, giảm đau và theo dõi trong vài ba ngày. Nếu ổn định, chúng tôi sẽ cho xuất viện về nhà theo dõi thêm", bác sĩ Minh chia sẻ.

Bà A. bị vết thương vùng cung mày và có thể xuất viện trong vài ngày tới (Ảnh: BV).

Trước đó, vào khoảng 10h50 ngày 22/9, người dân tại ấp 3, xã Cần Giuộc, Tây Ninh, nghe tiếng súng phát ra từ một căn nhà. Khi kiểm tra, họ phát hiện hai nạn nhân bị thương và nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Nghi phạm được xác định là Đậu Tuấn Anh (53 tuổi, quê Đồng Nai). Sau khi gây án, Đậu Tuấn Anh đã nổ súng tự sát cách hiện trường không xa. Theo người dân địa phương, Đậu Tuấn Anh sống chung với bà A. như vợ chồng và gọi bà P. là mẹ trong nhiều năm qua.

Công an xã Cần Giuộc đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.