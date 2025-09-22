Người đàn ông bắn 2 mẹ con rồi tự sát ở Tây Ninh

10h50 ngày 22/9, người dân ở ấp 3, xã Cần Giuộc, nghe tiếng súng phát ra từ một căn nhà. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện bà N.T.P. (63 tuổi) và con gái T.T.A. (40 tuổi) bị thương.

Bà T.T.A. được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: H.M.).

Người dân nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Nghi phạm được xác định là Đậu Tuấn Anh (53 tuổi, quê Đồng Nai). Sau khi gây án, Đậu Tuấn Anh nổ súng tự sát cách hiện trường không xa.

Theo người dân địa phương, Đậu Tuấn Anh sống chung với bà A. như vợ chồng và gọi bà P. là mẹ từ nhiều năm qua.

Công an xã Cần Giuộc đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.