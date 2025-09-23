Lý do TPHCM đổi tên đồng loạt 38 trung tâm y tế

Sở Y tế TPHCM vừa công bố tên gọi chính thức của 38 Trung tâm Y tế khu vực, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân.

Các trung tâm này được chuyển đổi từ các trung tâm y tế quận, huyện và TP Thủ Đức trước đây, theo chủ trương của Thành ủy và UBND TPHCM.

Trước khi hợp nhất, TPHCM có 22 trung tâm y tế, tỉnh Bình Dương có 9 và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 7 trung tâm. Sau quá trình sắp xếp, 38 Trung tâm Y tế khu vực mới đã được hình thành.

Đáng chú ý, các trung tâm Nhiêu Lộc, Chợ Lớn, Hòa Hưng và Cần Giờ sẽ chuyển đổi sang mô hình không có giường bệnh nội trú. Chức năng điều trị nội trú sẽ được chuyển giao cho các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, nhằm giảm tải và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở này.

Cùng với đó, 443 trạm y tế xã, phường, đặc khu cũng được sắp xếp lại thành 168 trạm y tế, gắn với 296 điểm y tế trực thuộc, tạo thành mạng lưới y tế cơ sở chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Danh sách 38 Trung tâm Y tế mới tại TPHCM

Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc cho 38 trung tâm y tế khu vực, khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng y tế cơ sở, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu.

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, Sở Y tế đã chỉ đạo rà soát, bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị; hướng dẫn khắc và đăng ký con dấu mới; xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức. Các trung tâm cũng được yêu cầu lập đề án vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng nhân lực mới.

Ngành y tế TPHCM đặt mục tiêu chuẩn hóa dịch vụ y tế ban đầu, thu hút người dân đến trạm y tế để khám và theo dõi sức khỏe, đồng thời mở rộng các dịch vụ y tế dự phòng và quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng.

Từ năm 2026, theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, hướng tới mô hình y tế chủ động dự phòng và phát hiện sớm bệnh.

Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức khám sức khỏe linh hoạt và tiếp tục phát triển bệnh viện tuyến cuối theo hướng chuyên sâu, chất lượng cao, đưa TPHCM trở thành trung tâm y tế của khu vực ASEAN.