Bé trai Campuchia thoát nguy sau khi sang Việt Nam cấp cứu

Ngày 23/9, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu cho một bé trai người Campuchia trong tình trạng suy hô hấp nặng, tím tái, đã thở máy 2 ngày tại tuyến trước nhưng không cải thiện.

Điều tra bệnh sử, bé K.S.R. (13 tháng tuổi) có dấu hiệu ho, khò khè gần 20 ngày trước khi vào viện, gia đình tự cho bé uống thuốc khoảng 18 ngày nhưng không đỡ.

Trước khi nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 2 ngày, trẻ thở mệt, tím môi, được đưa vào bệnh viện ở Campuchia. Sau 2 giờ, nhận thấy tình trạng trẻ khó thở nhiều, gia đình xin chuyển qua Việt Nam nhập viện địa phương ở An Giang.

Tại đây, bệnh nhi được đặt nội khí quản thở máy 2 ngày, kháng sinh, vận mạch nhưng không cải thiện nên chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Ở thời điểm nhập viện, trẻ đang thở máy, tím tái, SpO2 hạ chỉ 85-92%, xuất hiện tràn khí dưới da vùng ngực cổ. Kết quả cận lâm sàng cho thấy bé bị viêm xẹp phổi trái, bít tắc hoàn toàn phế quản gốc trái, nghi là dị vật hoặc nút dịch nhầy, tràn khí một số bộ phận trong phổi.

Bệnh nhi nhanh chóng được hội chẩn và nội soi hô hấp tại phòng mổ. Các bác sĩ phát hiện dị vật cứng màu nâu đen bít kín phế quản gốc phải, di động theo nhịp thở. Sau đó, ê-kíp đã gắp thành công dị vật ra ngoài là một hạt mãng cầu còn nguyên vẹn.

Hạt mãng cầu được gắp ra khỏi cơ thể trẻ (Ảnh: BV).

Sau khi dị vật được lấy ra, đường thở hai bên thông thoáng, bệnh nhi tiếp tục được điều trị viêm phổi tại khoa Hồi sức tích cực.

Theo các bác sĩ, trẻ không nguy kịch ngay mà có thể chịu đựng trong 20 ngày là do hạt mãng cầu trơn và cứng, có thể di chuyển qua lại giữa phế quản trái và phải.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến cảnh báo, dị vật đường thở là tai nạn nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, luôn có người giữ, chăm sóc và theo dõi trẻ nhỏ dưới 3 tuổi.

Khi phát hiện trẻ ngậm phải vật lạ trong miệng, gia đình cần bình tĩnh, không gây hốt hoảng, sợ hãi cho trẻ; tuyệt đối không tự ý dùng tay móc khi không thấy dị vật, vì có thể làm dị vật lọt sâu hơn vào đường thở.

Đối với trẻ dưới 5 tuổi, các loại trái cây phải lấy hạt ra trước khi cho trẻ ăn. Thịt cá phải lóc xương, lấy tất cả các mảnh vụn xương ra trước khi cho trẻ ăn. Các loại thuốc viên của người lớn phải để xa tầm với của trẻ.