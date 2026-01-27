Vợ đẻ rơi tại nhà, chồng dùng dao lam cắt dây rốn cho con

Ngày 27/1, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang điều trị cho một trẻ sinh non nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhi bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng uốn ván do đẻ rơi tại nhà.

Bé sơ sinh đang được chăm sóc tích cực tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Phương Phương).

Bố cháu bé, anh L.A.T. (23 tuổi, người dân tộc Mông, trú xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La, đang làm thuê tại tỉnh Phú Thọ), cho biết vợ anh mang thai lần thứ ba. Khoảng 3h ngày 27/12/2025, thấy vợ đau bụng, anh nghĩ là cơn đau bình thường vì còn cách xa ngày dự kiến sinh.

Chưa đầy 30 phút sau, người vợ bắt đầu đau bụng dữ dội hơn, chảy máu và xuất hiện các cơn co chuyển dạ. Lúc này, anh T. gọi cho những người cùng xóm trọ tới hỗ trợ nhưng không ai biết đỡ đẻ.

Cực chẳng đã, người đàn ông 23 tuổi phải trực tiếp đỡ đẻ cho vợ. Sau khi vợ sinh con ra, anh T. lấy khăn lau khô người cho con rồi dùng dao lam cắt dây rốn.

Sau sinh thấy con khóc yếu, tím tái, thở khó nên anh đưa con tới bệnh viện địa phương cấp cứu. Do tình trạng nguy kịch nên bệnh nhi được chuyển tuyến tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, thời điểm tiếp nhận trẻ có biểu hiện suy hô hấp, hạ thân nhiệt, cơ thể tím tái, SpO2 75% (chỉ số bão hòa oxy trong máu thấp), phổi thông khí kém, trên mặt và chân có các vết bầm, phản xạ sơ sinh yếu.

Sau thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán trẻ sinh non 32 tuần, nặng 1,6kg, suy hô hấp, có nguy cơ cao nhiễm trùng huyết, uốn ván rốn. Trẻ được chuyển Khoa Sơ sinh để điều trị tích cực và chăm sóc toàn diện.

Cháu bé sau đó nhanh chóng được điều trị thở máy, kháng sinh, bơm surfactant, đặt catheter tĩnh mạch, nằm lồng ấp, ủ ấm và tiêm phòng uốn ván.

Sau thời gian dài cấp cứu, sức khỏe cháu bé đang tiến triển tốt, thoát khỏi tình trạng nguy kịch (Ảnh: Phương Phương).

Sau một tháng điều trị tích cực, tình hình sức khỏe của bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhi thôi nằm lồng ấp, chuyển sang phòng kangaroo (bé nằm trên ngực mẹ hoặc bố hàng ngày để giữ ấm, ổn định nhịp tim, nhịp thở và tăng cường sức khỏe).

Bác sĩ CKI Lê Thị Nguyệt, Khoa Sơ sinh, cho biết bé sinh non không được sơ cứu đúng cách nên tình trạng ban đầu khi tiếp nhận rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Hiện tại sức khỏe trẻ đã tạm thời qua cơn nguy kịch, tuy nhiên các bác sĩ vẫn đang tiếp tục điều trị và theo dõi sát tại khoa.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, trẻ sơ sinh nên được sinh tại các cơ sở y tế đủ điều kiện, có nhân viên y tế hỗ trợ. Trường hợp thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ (đau bụng, ra máu) cần đưa ngay tới các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.