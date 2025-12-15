Bé gái 3 tuổi tử vong sau bữa ăn tại nhà trẻ: 70 phút cấp cứu bất thành

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm sau bữa ăn tại nhà trẻ ở TPHCM diễn ra gần đây, ngày 15/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí đã cung cấp chi tiết quá trình cấp cứu bệnh nhi này.

70 phút cấp cứu bất thành

Theo báo cáo, sáng 11/12, trong lúc ăn tại cơ sở trông giữ trẻ trên địa bàn TPHCM, bé M. (3 tuổi) xuất hiện sặc thức ăn. Khoảng vài phút sau, trẻ được ghi nhận hôn mê và ngưng tim - ngưng thở.

Trẻ được sơ cấp cứu ban đầu tại cơ sở, sau đó di chuyển đến trạm y tế địa phương. Tại đây, trẻ được xác định ngưng tim, tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) và kích hoạt hệ thống cấp cứu 115.

Khi kíp cấp cứu 115 tiếp cận, bé gái đã trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim - ngưng thở, không ghi nhận mạch, huyết áp, nhịp thở, chỉ số oxy trong máu (SpO₂), không còn phản xạ ánh sáng, đồng tử giãn. Thời điểm này, trẻ đang được ép tim ngoài lồng ngực và bóp bóng qua mặt nạ.

Các nhân viên y tế cấp cứu bệnh nhân hóc dị vật đường thở (Ảnh: BS).

Bệnh nhi được đội cấp cứu 115 tiếp tục hồi sinh tim phổi nâng cao, đặt nội khí quản, bóp bóng với oxy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, sử dụng adrenalin theo phác đồ cấp cứu ngưng tim, theo dõi monitor liên tục.

Trong quá trình này, các nhân viên y tế ghi nhận dịch máu, thức ăn trong đường thở, gợi ý hít sặc dị vật, thức ăn là yếu tố khởi phát.

Sau khoảng 70 phút được hồi sinh tim phổi tích cực, bệnh nhân không phục hồi tuần hoàn tự nhiên, tiếp tục vô tâm thu, đồng tử giãn cố định, không đáp ứng.

Kíp cấp cứu đã giải thích đầy đủ tình trạng cho người liên quan, thống nhất ngưng hồi sinh tim phổi và bàn giao người bệnh cho y tế tuyến cơ sở theo đúng quy trình chuyên môn.

Trao đổi với phóng viên, một nhân viên tại Trạm Y tế ở phường Phú Định (quận 8 cũ, TPHCM) xác nhận, nơi này đã liên hệ tổng đài cấp cứu 115 để nhờ hỗ trợ cho trường hợp bé M. (3 tuổi) bị hít sặc thức ăn, được nhà trẻ tư thục B.M. (phường 15, quận 8 cũ) đưa đến trạm vào trưa 11/12.

Thức ăn dính vào ống nội khí quản sau khi các bác sĩ hồi sức tim phổi cho bé gái thất bại (Ảnh: BS).

Thời điểm bé được đưa vào, Phó trưởng trạm là người trực tiếp sơ cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhi nhưng bệnh nhi không hồi phục được tuần hoàn.

Cần nắm vững quy trình xử trí ngạt thở

BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện ở TPHCM và là thành viên đội cấp cứu 115 đến hỗ trợ cho bé M. chia sẻ, có những trường hợp dù nhân viên y tế đã làm hết sức nhưng không thể cứu được bệnh nhân.

Với trẻ nhỏ, chỉ vài chục giây tắc đường thở cũng đủ lấy đi một mạng sống. Đặc biệt, “điều day dứt” luôn nằm ở những phút đầu tiên, khi tai nạn vừa xảy ra, nhiều người không biết xử trí đúng.

Do đó, bác sĩ Tuệ chia sẻ “Quy trình xử trí ngạt thở” do Bộ Y tế ban hành, để bất kỳ ai cũng có thể cứu được trẻ bên cạnh mình.

Thứ nhất, dấu hiệu nhận biết trẻ đang nghẹn tắc đường thở bao gồm: ho không hiệu quả, ho yếu dần; không phát ra tiếng; tay ôm cổ, nhào người về phía trước; mặt tím tái, môi nhợt; không khóc được, không nói được; sau vài giây trẻ có thể lịm người, mất ý thức.

Thứ hai, khi có sự cố, tuyệt đối không cho trẻ uống nước; không ép trẻ ăn thêm; không cố móc họng mò dị vật; không dốc ngược trẻ xuống; không vỗ tuỳ tiện vào lưng khi trẻ đang khóc (còn khóc là còn ho hiệu quả). Các hành động này dễ làm dị vật chui sâu hơn vào đường thở.

Bác sĩ hướng dẫn quy trình xử trí ngạt thở, hóc dị vật (Ảnh: BS).

Về cách xử trí tại chỗ, với trẻ nhũ nhi (dưới 1 tuổi), phụ huynh cần làm theo thứ tự các bước.

Bước 1: vỗ lưng 5 lần; đặt trẻ nằm sấp trên cẳng tay, đầu thấp hơn thân; giữ chắc hàm và cằm; dùng gót bàn tay vỗ 5 cái vào vùng giữa hai xương bả vai.

Bước 2: ấn ngực 5 lần; lật trẻ ngửa, đầu vẫn thấp; dùng bên ngoài gót bàn tay ấn 5 lần vào 1/3 dưới xương ức (lưu ý lực tay vừa phải nhưng dứt khoát). Luân phiên “5 vỗ lưng - 5 ấn ngực” cho đến khi trẻ khóc được, ho mạnh, hoặc dị vật bật ra.

Với trẻ từ một tuổi trở lên, phụ huynh cần vỗ lưng 5 lần ngay ở bước 1. Trong đó, để trẻ đứng hơi cúi người về trước, vỗ 5 cái mạnh, dứt khoát vào giữa hai xương bả vai.

Ở bước 2, thực hiện động tác ép bụng (Heimlich) 5 lần, theo thứ tự: đứng sau trẻ; vòng tay qua bụng; nắm tay 1 bên, đặt giữa rốn và mũi ức; kéo giật vào trong - lên trên. Sau đó, tiếp tục luân phiên “5 vỗ lưng - 5 ép bụng”.

Khi trẻ bất tỉnh, tím tái, không thở là tình trạng nguy kịch. Lúc này, cần gọi ngay tổng đài cấp cứu 115, song song với việc thực hiện kỹ thuật ép tim cho trẻ (với bệnh nhi nhỏ tuổi dùng 1 tay (hoặc kỹ thuật 2 ngón cái ôm ngực); trẻ lớn dùng 2 tay).

Việc ép tim - thổi ngạt cần thực hiện liên tục cho đến khi nhân viên y tế tới hoặc khi dị vật bật ra. Trong trường hợp trẻ tỉnh lại và đã xử lý được dị vật, bạn vẫn cần theo dõi sát nạn nhân 24 giờ và đưa trẻ đi khám để kiểm tra tổn thương đường thở, phổi.